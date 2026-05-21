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美國總統川普昨鬆口，將在決定140億美元對台軍售案前，與台灣總統賴清德進行通話。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，川普不大可能只跟賴清德談軍購，其他部分（晶片、貿易、區域安全）都會一併討論，「所以在會前我們要先準備好什麼事情會被討論，什麼事情我們可以爭取或是必須要讓步。」針對川賴通話一事，葉耀元今日在臉書發文分析， 川普是一個交易型的領袖，也就是說，他認為要極大化美國的利益，就必須要獨立的跟雙邊談判，找出對美國最好的結果。換言之，賴清德總統要抓緊川普這個特質，講清楚台灣的立場，讓川普了解台灣的國家利益跟美國的國家利益是相互綁在一起的。葉耀元認為，川普不大可能只跟賴清德總統談軍購，其他部分（晶片、貿易、區域安全）都會一併討論，「所以在會前我們要先準備好什麼事情會被討論，什麼事情我們可以爭取或是必須要讓步。最好在跟川普對話之前，我們可以跟產業界先做好溝通，了解我們如何一併地把各方各界的利益一起帶進討論。」葉耀元示警，中國一定會無所不用其極的來阻止這場對話，因為川普跟賴清德的對話，將會被中國視為美國認可台灣主權的一個象徵，更會讓中國覺得美國在提升台灣的國際地位，「所以我們必須要極力地跟美方溝通，確保美方不會因為中國的干預而重新考慮跟賴總統的對話。」