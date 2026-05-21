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▲Threads在台灣搶先測試全新音樂功能，使用者可加入30秒歌曲片段，並可選擇簡約、歌詞、黑膠唱片動畫等3種呈現模式。（圖／官方提供）

Threads音樂功能在台測試，串文、回覆都能加歌

3種視覺模式可選

iOS、Android、網頁版都支援

讓原本以文字為主的社群對話，多了音樂情緒與個人風格。Meta表示，音樂一直是Threads上相當活躍的社群話題之一，包含音樂祭、演唱會心得、K-pop應援到日常歌單分享，都是平台上常見討論內容，因此推出新功能，讓用戶用歌曲開啟更多互動。Threads此次推出的音樂功能，目前已在台灣展開測試，使用者可在串文或回覆中，從授權音樂庫挑選歌曲，並自由選取30秒片段附加到內容中。換句話說，未來想分享心情、追星應援、寫演唱會心得，除了文字與圖片，也能直接用一段歌曲來表達當下氛圍。Meta也強調，Threads音樂功能採取較友善的瀏覽機制，使用者在滑串文時，不會被音樂自動干擾，而是可自行選擇點擊後播放。這項設計也讓音樂功能更接近「想聽再聽」的互動形式，不影響原本瀏覽節奏。目前Threads音樂功能在台灣搶先測試中，未來將陸續開放給更多使用者體驗。Meta指出，無論是iOS、Android或網頁版，都可在串文中加入音樂，後續也會有更多新功能接力登場。