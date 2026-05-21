Threads今（21）日宣布在台灣搶先測試全新音樂功能，未來使用者在發串文或回覆時，可直接加入自己喜歡的歌曲片段，最長可選取30秒精華段落，讓原本以文字為主的社群對話，多了音樂情緒與個人風格。Meta表示，音樂一直是Threads上相當活躍的社群話題之一，包含音樂祭、演唱會心得、K-pop應援到日常歌單分享，都是平台上常見討論內容，因此推出新功能，讓用戶用歌曲開啟更多互動。

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▲Threads在台灣搶先測試全新音樂功能，使用者可加入30秒歌曲片段，並可選擇簡約、歌詞、黑膠唱片動畫等3種呈現模式。（圖／官方提供）
▲Threads在台灣搶先測試全新音樂功能，使用者可加入30秒歌曲片段，並可選擇簡約、歌詞、黑膠唱片動畫等3種呈現模式。（圖／官方提供）
Threads音樂功能在台測試，串文、回覆都能加歌

Threads此次推出的音樂功能，目前已在台灣展開測試，使用者可在串文或回覆中，從授權音樂庫挑選歌曲，並自由選取30秒片段附加到內容中。換句話說，未來想分享心情、追星應援、寫演唱會心得，除了文字與圖片，也能直接用一段歌曲來表達當下氛圍。

3種視覺模式可選

1簡約模式：會直接顯示歌曲名稱與原唱者。

2歌詞模式：可秀出指定段落歌詞。

3黑膠唱片動畫：搭配專輯封面與復古黑膠視覺，讓串文看起來更有設計感。

iOS、Android、網頁版都支援

Meta也強調，Threads音樂功能採取較友善的瀏覽機制，使用者在滑串文時，不會被音樂自動干擾，而是可自行選擇點擊後播放。這項設計也讓音樂功能更接近「想聽再聽」的互動形式，不影響原本瀏覽節奏。

目前Threads音樂功能在台灣搶先測試中，未來將陸續開放給更多使用者體驗。Meta指出，無論是iOS、Android或網頁版，都可在串文中加入音樂，後續也會有更多新功能接力登場。

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...