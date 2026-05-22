家有「4 月寶寶」的爸媽請注意，這真的是最後通牒！「全民 +1 政府相挺」普發現金 1 萬元專案，領取期限就在今天（5 月 22 日）下午 5 時正式截止。財政部國庫署日前緊急呼籲，目前全台仍有約 800 多位 幸運兒尚未領取，這合計 800 多萬元的現金紅包若未在 5 點前領走，將全數收繳國庫，逾期不補發，錯過就沒了！
🟡 本篇重點摘要：
凡是在 115 年（2026 年）4 月 1 日至 4 月 30 日 於國內出生，領有出生證明之國民，且其生母或生父符合普發現金領取資格者，皆具備領取 1 萬元 的權利。根據財政部統計，目前領取率約 89%，仍有約 800 餘位新生兒的父母尚未申領。
二、 領取管道與必備證件：衝郵局前必看
請立即備妥以下文件前往郵局儲匯窗口，分秒必爭，避免因證件不齊白跑一趟：
1. 生母「符合」領取資格（免辦出生登記，最快！）：
三、 倒數警示：17:00 後官網專線全下架
財政部強調，郵局儲匯窗口原則僅提供服務至今日下午 5 時止。一旦時間截止，相關系統將正式下架：
Q1：小孩還沒報戶口，今天來得及領嗎？
來得及！ 只要生母符合領取資格，持「出生證明」即可領取。但若生母不符、生父符合，則必須先辦好出生登記才能領。
Q2：如果今天 5 點前沒領到，明天可以補領嗎？
不行。 5 月 22 日是最後期限，逾期未領取者，該領取資格將失效且不予補發，1 萬元紅包將全數歸公。
Q3：1988 專線什麼時候關閉？
就在今天下午 5 點！建議有任何疑慮的家長，在出發前往郵局前，先撥打 1988 確認資格，確保一次領到。
資料來源：財政部、財政部國庫署
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- 截止時限： 今日（5/22）17:00 止，逾期權利失效。
- 領取對象： 115 年 4/1-4/30 出生之新生兒，且父母符合資格。
- 領取管道： 全台各郵局儲匯櫃檯，建議先查詢營業時間。
- 最後提醒： 1988 專線與官網將於今日 17:00 同步下架。
凡是在 115 年（2026 年）4 月 1 日至 4 月 30 日 於國內出生，領有出生證明之國民，且其生母或生父符合普發現金領取資格者，皆具備領取 1 萬元 的權利。根據財政部統計，目前領取率約 89%，仍有約 800 餘位新生兒的父母尚未申領。
請立即備妥以下文件前往郵局儲匯窗口，分秒必爭，避免因證件不齊白跑一趟：
1. 生母「符合」領取資格（免辦出生登記，最快！）：
- 所需文件： 出生證明 ＋ 生母具照片身分證件。
- 代領說明： 若由生父或他人代領，需另加帶代領人具照片之身分證件。
- 所需文件： 出生證明 ＋ 生父具照片身分證件。
- 特別流程： 需先撥打 1988 專線確認生父資格，收到通知後方可領取。
財政部強調，郵局儲匯窗口原則僅提供服務至今日下午 5 時止。一旦時間截止，相關系統將正式下架：
- 專線同步停止： 1988 免付費客服專線將在今日下午同步下架，未來不再受理諮詢。
- 現場排除障礙： 若在郵局領取時遇到問題，請務必在 今日 17:00 前 現場撥打 1988，由專人即時排除。
- 防詐騙提醒： 政府絕不會傳簡訊或 email 要求民眾操作 ATM 或網銀領錢，請家長提高警覺。
Q1：小孩還沒報戶口，今天來得及領嗎？
來得及！ 只要生母符合領取資格，持「出生證明」即可領取。但若生母不符、生父符合，則必須先辦好出生登記才能領。
Q2：如果今天 5 點前沒領到，明天可以補領嗎？
不行。 5 月 22 日是最後期限，逾期未領取者，該領取資格將失效且不予補發，1 萬元紅包將全數歸公。
Q3：1988 專線什麼時候關閉？
就在今天下午 5 點！建議有任何疑慮的家長，在出發前往郵局前，先撥打 1988 確認資格，確保一次領到。
資料來源：財政部、財政部國庫署