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第一步：先把問題想清楚，孩子的錢不適合短線進出

第二步：市值型ETF怎麼挑？先看「含積量」

像0050（元大台灣50）、006208（富邦台50）、006203（元大MSCI台灣）、00692（富邦公司治理）、0052（富邦科技）等市值型ETF ，台積電權重多在 56%到66%以上。這類ETF的優點，是當AI、半導體景氣向上時，能高度參與台積電成長。例如0050近三年報酬率238.69%、006208近三年238.61%，表現十分突出。

另一類則是單一個股權重較低的分散型市值ETF，例如00690（兆豐藍籌30）、00905 （FT臺灣Smart） 等，台積電權重約26.9%；006204則約30.64%，接近分散與集中策略的分界。

▲台積電權重50％以上，熱門市值型ETF績效。（圖╱法人提供）

▲台積電權重30％以下，熱門市值型ETF績效。（圖╱法人提供）

▲兒童帳戶：指數型 vs 主動式ETF核心比較。（圖╱法人提供）

總統賴清德就職兩週年，政府端出少子女化對策首波「家庭支持篇」，預估每年投入2000億元，規劃提供0到18歲兒少每人每月5000元成長津貼、不排富，且可與現行補助「疊加不互斥」。對爸媽來說，這不只是育兒補貼，更是一筆長達18年的穩定現金流，其中，台股ETF因管理費相對較低、交易方式像股票一樣方便，被視為理財入門工具，法人表示，想替孩子存下第一桶金，ETF可以這樣買。若父母希望把這筆錢從「補助」變成孩子未來的教育金、留學金，甚至人生第一桶金，投資工具的選擇就很關鍵。相較傳統共同基金，ETF因管理費相對較低、交易方式像股票一樣方便，資訊揭露也較透明，近年被許多家庭視為親子理財的入門工具。替孩子投資，最重要的不是追逐短期飆股，而是建立一套能長期執行的機制。孩子從出生到18歲，時間足夠長，市場中間一定會有多頭、空頭，也會有產業輪動。父母真正要做的，是找一個能穿越景氣循環的核心部位。因此，指數型ETF可視為親子長期投資的預設答案。指數型ETF的機制，是追蹤特定指數，例如台灣50、MSCI台灣、加權指數或其他市值型、策略型指數。它不靠經理人每天判斷買哪一檔股票，而是依照指數規則定期調整成分股。父母買進一檔ETF，就等於買進一籃子股票，不必自己成為選股高手。優點很明確：一是分散風險，避免孩子的教育金押在單一公司；二是成本相對低，長期下來費用差距會被複利放大；三是操作簡單，定期定額即可，不需要每天盯盤。台股市值型ETF近年績效亮眼，但背後很大一部分來自台積電帶動。對父母來說，挑ETF不能只看報酬率，也要看台積電權重，也就是市場俗稱的「含積量」。大致可分成兩類：但風險也在同一個地方。若未來半導體景氣反轉，或單一權值股修正，ETF波動可能明顯放大。對能承受波動、相信台積電長期競爭力的家庭，這類標的可作為成長型配置；但若是孩子教育金，父母仍要衡量能否忍受中途大跌。這類ETF的特色，是不把長期資金過度押在單一股票上。以附件資料來看，00905今年5月21日收盤價24.74元，是表中相對低價的市值型ETF，近三年報酬率218.41%、近一年總報酬率100.49%、今年以來48.14%，台積電權重26.90%。換言之，它沒有把風險高度集中在台積電，績效也未明顯失色。對每月固定投入5000元的家庭而言，較低單價也有實務上的便利：資金運用彈性較高，整股或零股配置都更容易。若父母希望替孩子建立一個能經歷多空循環的核心部位，分散型市值ETF較符合「長期、紀律、不要過度押注」的原則。近期主動式ETF快速竄紅，例如00981A主動統一台股增長、00987A主動台新優勢成長、00991A主動復華未來50、00982A主動群益台灣強棒、00993A主動安聯台灣等，近三個月績效表現吸睛。主動式ETF的優勢，是經理人可依景氣與產業變化調整持股，有機會創造超額報酬。不過，親子投資看的是十年以上。許多主動式ETF掛牌時間尚不滿一年，長期績效仍待驗證，同時，績效高度依賴經理人與投研團隊，若未來經理人更換、策略失準，波動可能高於被動式ETF。法人強調，對父母來說，每月5,000元成長津貼最好的用法，不一定是追求最高報酬，而是建立一套孩子能跟著時間成長的投資制度。以市值型ETF作為核心，搭配分散度與台積電權重的評估，再依孩子年齡調整風險，這筆政策紅利才有機會從短期補助，變成孩子成年時真正可用的資產。