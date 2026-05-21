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總統賴清德昨（20）日在2周年演說，規劃1000億元計畫，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。經濟部長龔明鑫今（21）日表示，將《中小微企業升級轉型條例》則可能與現有《中小企業發展條例》合併處理，將1000億預算透過8年來使用，盼能趕上立法院下個會期送審。賴清德昨表示， 將提出一項規模1000億元的8年計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，並讓科技產業帶動傳統產業，讓國家的發展，進一步落實到百工百業，落實到每個家庭的生活，落實到所有年輕世代的機會。龔明鑫說，自從上任以後，政府提升對中小企業多元振興發展方案增加到100億元，對於中小企業幫助非常大。但考量中小企業差不多有170萬家，那難免就是說，還是有照顧不及的地方，或是哪些需要再補強的地方。經濟部盤點，中小企外銷訂單、出口是否可再強化，但特別預算支援時間僅有2年，因此如果是長期預算支援，應穩定性跟持續性支持，預計將《中小微企業升級轉型條例》則可能與現有《中小企業發展條例》合併處理，將1000億預算透過8年來使用，盼能趕上立法院下個會期送審。他也補充，台灣高科技產業發展得非常快速，但也看得出來與科技產業相關聯的產業也要發展得很好，也需要諸多傳產生態系支撐，因此也可與財政部討論，給予升級轉型的稅制誘因，來強化材料供應鏈、生態系。另外，三三企業交流會理事長林伯豐昨日聽聞1000億中小轉型計畫，表示賴清德的經濟政策都只有表達，很少有溝通，也希望商會跟總統府能夠多了解、能夠對台灣經濟要有幫助。對此，龔明鑫反駁，林伯豐可能漏掉很多訊息，因為自己從上任以來都不斷與工商團體，裡面包括很多中小企、企業總會不曉得溝通多少事，「常常隨時隨地都在溝通。」