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基層參選人硬傷！徐勝凌嘆「沒家底」：只能吞下心酸

點出台灣地方選舉生態 「早半年布局」幾乎已定案

民眾黨前發言人楊寶楨昨（20日）晚高調宣布退黨，並表明「不認同黨內霸凌文化」，將以無黨籍身分投入台中市東南區市議員選戰。民眾黨新竹縣議員參選人徐勝凌坦言，看到楊寶楨最終選擇離開，「除了遺憾，更多的是無奈」，更直言在少席次選區中，若沒有長期地方經營，「等到大家都認定人選後才突然跳出來，真的太遲了」。徐勝凌指出，許多人對地方選舉存在誤解，以為靠著知名度或短時間空降就能取得席次，但實際上地方經營極為殘酷，尤其像新竹縣新豐鄉這類僅3席的傳統選區，若沒有長期深耕地方，幾乎不可能有勝算。徐勝凌也談到自身經歷，透露自己上一屆落選後，因沒有顯赫家世背景，家中還有長輩與孩子要照顧，只能趕快回到業界工作養家，「我們是要怎麼像那些家裡經濟寬裕的人一樣，天天不工作在地方經營？」他直言，這是許多基層參選人的硬傷，也是最真實的無奈。徐勝凌表示，這屆決定再戰後，從去年中秋節前就開始利用假日與特休時間密集跑地方活動、拜會地方人士，但即便已經如此拚命，仍不時被鄉親質疑「上屆落選後怎麼沒留下來經營？」聽到這句話，心裡都是酸的，但也只能吞下去。徐勝凌分析，少席次選區不像都會區或多席次選區，能靠個人魅力突圍，地方政治往往是縣議員、鄉鎮長、代表、里長彼此串聯形成的完整生態系，參選人必須提早進場布局，讓地方人士看到決心，才有機會獲得支持與整合。徐勝凌提到，民眾黨在2024選舉後仍保有一定基本盤，也讓地方勢力對民眾黨保持戒心與觀望，願意預留合作空間，但地方布局通常在半年前就已大致底定，「如果等到大家都認定人選後才突然跳出來，在少席次選區，真的太遲了」。對於楊寶楨退黨一事，徐勝凌並未正面批評黨中央或當事人，而是感嘆說：「現在既然決定了，多說什麼也沒辦法改變現狀。」他表示，身為曾經並肩作戰的夥伴，最後能做的只有送上深深祝福，「各自努力，加油吧！」