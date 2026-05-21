韓國三星電子工會原訂今（21）日發動全面罷工，不過勞資雙方在最後關頭達成暫時協議。不過，勞資動盪潮已經延燒到其他產業，Kakao集團總公司在內的5家子公司也投票通過罷工決議，現代汽車等企業工會也爭取增設獎金，有專家示警，長期勞資關係不穩定恐會導致產業轉移到海外。
綜合韓媒朝鮮日報、The Fact報導，韓國網路巨頭Kakao集團，由於勞資雙方就薪資談判與「提撥營業利益10%作為績效分紅」等訴求破裂，包括總公司、Kakao Pay、Kakao Enterprise、DK Techin與XL Games等五家子公司的工會，於20日全數通過罷工投票。
除總公司外，其他四家子公司因勞動委員會做出「停止調解」之決定而成功取得合法罷工權。若27日第2次調解中雙方依舊無法達成共識，Kakao總公司工會也將依法取得爭議權。
韓國先驅報報導，產業觀察家表示，三星談判的結果可能會成為整個韓國企業界勞資關係的分水嶺。世宗大學工商管理學教授黃龍植（HwangYong-sik）表示，「其他公司和工會都在密切關注。一旦三星確立了先例，這實際上將成為其他產業的標準和參考點。」如果三星工會成功將直接與營業利益掛鉤的利潤分享結構制度化，「對整個韓國產業的漣漪效應可能是巨大的。」
報導提到，現代汽車（Hyundai Motor）、HD現代重工（HDHyundai Heavy Industries）、韓華海洋（Hanwha Ocean）以及Kakao等公司的工會，也都在提出提高薪資和獎金的激進要求。
現代汽車和起亞（Kia）相當於淨利益30%的獎金；造船廠HD現代重工的工會正爭取至少占營業利益30%的獎金；韓華海洋、三星生物製劑（SamsungBiologics）、LGUplus和Kakao也要求建立與公司業績掛鉤的薪資體系。
在被稱為「黃色信封法」的勞工法修正案通過後，焦慮進一步加劇。該法案擴大了對工會活動的保護，並放寬了分包商的集體談判權。
勞資緊張局勢升級之際，正值韓國出口導向型經濟尤其脆弱的微妙時刻。韓國在包括半導體、電動車、造船和電池在內的核心產業中，已經面臨著來自中國競爭對手日益激烈的競爭。
產業官員警告，長期的勞資不穩定可能會進一步加速投資和生產轉向海外，因為韓國公司正持續擴大在美國、東南亞和歐洲的製造業務，以管理地緣政治和營運風險。
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除總公司外，其他四家子公司因勞動委員會做出「停止調解」之決定而成功取得合法罷工權。若27日第2次調解中雙方依舊無法達成共識，Kakao總公司工會也將依法取得爭議權。
韓國先驅報報導，產業觀察家表示，三星談判的結果可能會成為整個韓國企業界勞資關係的分水嶺。世宗大學工商管理學教授黃龍植（HwangYong-sik）表示，「其他公司和工會都在密切關注。一旦三星確立了先例，這實際上將成為其他產業的標準和參考點。」如果三星工會成功將直接與營業利益掛鉤的利潤分享結構制度化，「對整個韓國產業的漣漪效應可能是巨大的。」
報導提到，現代汽車（Hyundai Motor）、HD現代重工（HDHyundai Heavy Industries）、韓華海洋（Hanwha Ocean）以及Kakao等公司的工會，也都在提出提高薪資和獎金的激進要求。
現代汽車和起亞（Kia）相當於淨利益30%的獎金；造船廠HD現代重工的工會正爭取至少占營業利益30%的獎金；韓華海洋、三星生物製劑（SamsungBiologics）、LGUplus和Kakao也要求建立與公司業績掛鉤的薪資體系。
在被稱為「黃色信封法」的勞工法修正案通過後，焦慮進一步加劇。該法案擴大了對工會活動的保護，並放寬了分包商的集體談判權。
勞資緊張局勢升級之際，正值韓國出口導向型經濟尤其脆弱的微妙時刻。韓國在包括半導體、電動車、造船和電池在內的核心產業中，已經面臨著來自中國競爭對手日益激烈的競爭。
產業官員警告，長期的勞資不穩定可能會進一步加速投資和生產轉向海外，因為韓國公司正持續擴大在美國、東南亞和歐洲的製造業務，以管理地緣政治和營運風險。