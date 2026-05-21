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《小姐不熙娣》節目主持人派翠克昨（20）日和媽媽在路邊散步時，碰到一位女網友因為涼鞋鞋帶斷掉，導致她被迫在烈日下赤腳過馬路，經過的派翠克見狀，直接折返回來關心，還主動問需不需要幫忙買一雙新鞋，讓該網友超感動，貼文曝光後瞬間在Threads掀起熱議，超暖舉動被超過十萬網友讚爆。一名女網友在Threads發文感嘆：「是什麼樣的機率才可以碰上藝人的幫忙？」透露自己在微風南京附近過馬路時，涼鞋鞋帶突然斷裂，「走路走一走鞋帶直接斷掉，一腳光著踩柏油路過馬路，因為走起來很像掰咖，很多人都用異樣的眼光看我。」想不到在網友覺得超尷尬時，剛好路過的派翠克突然折返回來關心，並詢問：「需要幫妳買鞋子嗎？」雖然網友最終婉拒，但仍對這份善意感到十分感恩，並直呼這是「520最棒的禮物！」事後派翠克也現身留言區，表示自己看到當下跟媽媽說了：「那個女生的鞋子壞了耶，她感覺很無助，我要不要幫她買拖鞋？」媽媽立刻鼓勵他：「趕快去幫人家」，才促成了這段超暖插曲，他也接著轉發貼文寫下：「有得救真的太好了」，讓許多網友讚爆。派翠克暖舉曝光後迅速在網路上被瘋傳，吸引超過10萬人按讚，不少網友紛紛大讚派翠克，「親民又善良」、「家教超好」、「台灣最美的風景」、「他真的是一個很棒很努力的人」、「本來沒好感被圈粉了」、「派翠克超親切的。」