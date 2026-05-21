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▲「甜茶」提摩西夏勒梅今年角逐奧斯卡影帝，呼聲原本極高，後來情勢大逆轉。（圖／美聯社／達志影像）

▲坎達兒珍娜（如圖）被認為是卡戴珊家姊妹中，長相最出眾的一位，目前男友是澳洲長腿男神雅各艾洛迪。（圖／美聯社／達志影像）

▲澳洲出身的雅各艾洛迪，成功打進好萊塢，近期的緋聞發展和事業一樣受矚目。（圖／美聯社／達志影像）

因為真人秀而知名的坎達兒珍娜、凱莉珍娜兩姊妹，和話題女王金卡戴珊是同母異父，從小就跟姊姊一起在節目裡亮相，也都有傲人的財產。不過最近她們讓全球迷姐迷妹羨慕嫉妒恨的理由，在於她們各自和《咆哮山莊》196公分俊男雅各艾洛迪、「甜茶」提摩西夏勒梅交往中，兩位男神原本就維持友善互動，現在更常會4人約會、一起出遊，變成「親友」。卡戴珊家族在歐美始終頗多爭議，很多人視他們為純靠炒新聞才走紅、沒有真正的演藝實力，但高知名度能帶來的利益確實豐富，凱莉發展自己的彩妝事業，現在是7億美元富豪，比男友「甜茶」提摩西夏勒梅富有非常多，可是仍有一堆影迷認為提摩西的形象被她拖垮。而坎達兒與雅各艾洛迪交往，也讓不少女性粉絲心碎，不解為何男神都逃不出她們姊妹手掌心？來自澳洲的雅各艾洛迪，身材高大、長相帥氣，之前在演《高校十八禁》影集時，就曾和女主角千黛亞傳緋聞，後來也交往過資深名模辛蒂克勞馥的女兒凱亞葛柏，感情生活豐富又精彩，但他現在完全被坎達兒珍娜征服，很想在她面前好好表現，因此不能跟她妹妹的男友提摩西搞壞關係，好在他們過去雖是同行，並沒有交惡，一直有還算良好的互動。今年奧斯卡金像獎，提摩西夏勒梅和雅各艾洛迪分別以《橫衝直闖》、《科學怪人》入圍最佳男主角與男配角，時常有機會在造勢活動上碰面，又不需要直接競爭，因而關係都算是不差，現在彼此又都和卡戴珊家族的姊妺交往，變成有點像是「連襟」，更常4人約會，雅各也從提摩西身上看到與卡戴珊家族成員約會的代價。提摩西不介意在領獎時展現對凱莉的愛，兩人算是蠻高調，卻招來一些提摩西影迷的撻伐，認為他的形象被她帶壞，今年他得影帝的呼聲本來頗高，後來他因訪談中失言稱歌劇、芭蕾舞已經沒人在乎而遭到抨擊，風向很快逆轉，最後敗給《罪人》的麥可·B·喬丹。雅各從這個例子感到與坎達兒交往最好低調，可惜卡戴珊家族備受矚目，很難如願。