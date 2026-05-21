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馬來西亞當局在挪威政府突然撤銷「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile，NSM）出口許可後，不僅正式向挪威國防企業孔斯貝格國防與航空航太公司（Kongsberg Defence & Aerospace，KDA）提出超過10億令吉索賠，也開始積極尋找替代方案，其中韓國軍工企業LIG Nex1生產的「海星」（SSM-700K）反艦巡弋飛彈，被視為最有可能接手的候選系統之一。根據馬來西亞媒體報導，馬國國防部長卡立諾丁（Mohamad Khaled Nordin）日前證實，馬來西亞政府已正式向KDA發出索賠通知。馬方指出，在出口許可遭撤銷之前，政府已支付約5億8300萬令吉預付款，約占整體軍售合約金額的95%。另有媒體指出，若連同直接與間接損失計算，索賠總額可能超過10億令吉。這批NSM飛彈原本是馬來西亞皇家海軍「瀕海戰鬥艦」（Littoral Combat Ship，LCS）計畫的重要武器系統。馬國早在2018年便與挪威簽署軍售協議，計畫將NSM部署於六艘新型瀕海戰鬥艦，並整合至現役軍艦，包括「KD Jebat」與「KD Lekiu」號護衛艦。然而，挪威政府於5月15日突然宣布撤銷出口許可。挪威外交部表示，近年已收緊敏感軍事技術出口政策，未來僅向北約（NATO）盟友及最緊密戰略夥伴出口相關武器系統。由於涉及出口管制與保密義務，挪威方面拒絕進一步說明針對馬來西亞個案的具體原因。馬來西亞政府則強烈反彈。首相安華（Anwar Ibrahim）日前與挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）通話時，直指挪威此舉「單方面且不可接受」，並批評此舉破壞雙方長年建立的戰略互信。馬國國防部也已成立特別委員會，研究對KDA採取法律行動的可能性。在原定飛彈交付無法實現後，馬來西亞皇家海軍目前正加速評估替代反艦飛彈系統。根據《今日亞洲》（Today Asia）與多家軍事媒體分析，韓國LIG Nex1研發的「海星」反艦飛彈系統，因性能、價格與區域合作條件，被視為最具競爭力的替代選項之一。分析人士指出，近年南韓軍工產業快速崛起，除了戰車、自走砲與戰機出口增加，也積極拓展東南亞市場。相較於歐洲國家逐漸提高武器出口限制，南韓被認為更願意與東協國家建立長期軍事合作關係，因此對馬來西亞而言，是更務實且政治風險較低的替代供應來源。部分國防專家認為，這次事件其實也反映俄烏戰爭後歐洲安全環境的轉變。隨著北約國家愈發重視先進武器技術流向與地緣政治風險，許多歐洲國家開始重新檢視軍備出口政策。也有分析指出，馬來西亞近年在國際議題上的外交立場，可能間接影響挪威決策。包括馬國在加薩戰爭中強烈支持巴勒斯坦、批評以色列，以及在部分區域議題上與伊朗立場接近，都可能增加西方國家對敏感軍事技術出口的顧慮。儘管飛彈軍售案出現重大變數，馬國政府強調，瀕海戰鬥艦計畫本身不會因此停擺。首艘LCS軍艦仍預計於今年12月交付，其餘艦艇則將陸續於2029年前完成。不過，這場風波已明顯衝擊馬來西亞對挪威國防合作的信任。馬國國防部已表態，未來軍備採購將避免採用挪威系統，並提醒部分東協國家，在與挪威進行國防合作時應提高警覺。