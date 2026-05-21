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▲微風北車每日都有不同的美食20元優惠，包括咖哩咖哩的「日式蝦捲咖哩飯」、雪系町「招牌雪山」、一風堂「煎餃」整份20元。。（圖／官方提供）

單筆滿200元即可享點數20倍送，每筆再加贈200點，每會員限五筆，並可同享原員工9折優惠， 累積優惠最高相當於73折回饋。



活動期間更祭出「20週年限定．麗星郵輪豪華抽」 活動，會員憑當日單筆消費滿200元以上，即可獲得抽獎機會乙次；台鐵夥伴憑員工證單筆消費門檻更加碼下修至10 0元即可獲得抽獎資格乙次，消費越多次，中獎機率越高。



京站「咒術迴戰：死滅迴游」快閃店登場！限定周邊爆搶購潮



「咒術迴戰」第三季「死滅迴游」自播出以來話題持續延燒，台北京站即起至6月25日引進主題快閃店，集結六位超人氣角色，不只虎杖悠仁、伏黑惠、乙骨憂太等熟面孔現身，更加入新篇章話題角色。



周邊商品推出多款限定收藏，包括壓克力立牌、角色胸章、主題服飾以及海報等品項，款式設計結合角色特色與篇章氛圍，勢必引起粉絲搶購熱潮，現場還有最受歡迎的抽卡機。



▲京站1F大門口即日起至6月25日引進「咒術迴戰：死滅迴游」主題快閃店。（圖／官方提供）

微風台北車站經營權合約預計在7月底到期，後續由新光三越得標，微風台北車站將走入回憶！不過，微風台北車站自開幕以來，到今年邁入第20年，官方也宣布推出「榮耀二十」週年慶限定回饋，自5月21日起到月底，每日都有不同的美食20元優惠，包括咖哩咖哩的「日式蝦捲咖哩飯」、雪系町「招牌雪山」、一風堂「煎餃」整份20元。微風台北車站「20周年慶」優惠開跑，即起至5月31日起每日精選不同人氣商品，皆享20元驚喜優惠價。5/21「祿大滷味」桃酥20元（原價25元）5/22「日本橋浜町食事處」蝦卵手捲20元（原價68元）5/23「阿聰師」芋頭酥系列 原味、麻糬、蛋黃 20元／顆（原價60元）5/24「大河屋」醬烤百頁豆腐 20元／串（原價58元）5/25「源吉兆庵」黑糖炸饅頭（紅豆內餡）20元／顆（原價40元）5/26「咖哩咖哩」日式蝦捲咖哩飯+飲料 20元／份（原價199元）5/27「關北紅豆餅」任一口味紅豆餅 20元／份（原價30元）5/28「一鼎蚵仔煎」炒麵 20元／份（原價55元）5/29「里洋烘焙」維也納麵包 20元／條（原價75元）5/30「雪系町」招牌雪山 20元／顆（原價75元）5/31「一風堂」一風堂自家製煎餃 20元／6顆（原價110元）且即起至7月12日期間，台鐵員工憑員工證並具微風積點禮遇會員資格，