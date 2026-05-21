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（21）日林志玲就指出，「為了避免更多非事實的揣測及誤解，我決定不承接文策院董事一職」。文策院董事長王時思惋惜表示，無論有沒有擔任文策院的董事，文策院和林志玲基金會的合作、為台灣影視產業共同努力不會改變。文策院13日新聞稿指出，新任董事林志玲縱橫亞太娛樂圈逾20年，以模特兒、演員與主持人的多重身份，成台灣流行文化輸出海外最具代表性的指標人物。近年來，她持續投入台灣創作生態，在2025 TCCF 創意內容大會首度與文策院合作設立「林志玲未來力量獎」，扶持多部優秀作品。讓「志玲姐姐」的力量不僅在舞台上發光，更轉向幕後支持更多臺灣內容站上舞台、登上螢幕，向全世界發光。不過消息公布後不只引發外界關注，也有不少人批評其過往在中國國慶時轉發的貼文。行政院發言人李慧芝也緩頰表示，文化部長李遠過去曾寫信給想赴中或正在中國發展藝人，有人在回函中描述所承受壓力，甚至有些人對表態並不知情，當時部長喊話歡迎藝人回台灣，讓世界看到台灣，「我們也期待有更多台灣的藝人跟文化工作者」。林志玲今在臉書發文感謝文策院的厚愛與肯定，她指出，「當初接下這份邀請的初衷，是希望能為產業盡一份綿薄之力，未曾想到這個稱謂的重量，比想像中沉重很多很多。感謝大家的關注，在深思熟慮後，為了避免更多非事實的揣測及誤解，我決定不承接文策院董事一職。」林志玲強調，無論是在人文文化、兒童醫療與教育、婦女關懷、兒少心理健康、承諾過的 TCCF和五年十部電影計劃，在未來，我會如過往一樣，持續以個人力量關注並踏實地實踐。雖然可能很渺小，但相信只要單純而堅定的繼續做下去，有一天一定會結出甜美的果實。衷心期待每一份努力都能為社會帶來溫柔且正向的力量。