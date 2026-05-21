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立法院國民黨黨團今（21）日召開記者會，指無人機產業的航太複材製造領導廠商碳基科技董事長是前小英之友會總會長陳文宏，公司股東更包含前總統蔡英文辦公室特助洪耀南、執行長游沛文等，批評民進黨政府圖利「綠友友」。經濟部回應，碳基並無獲得經濟部補助，強調任何補助申請都歡迎「任何友友皆可申請」，不應該拼湊資料問政恐打擊產業發展。國民黨立委指出，碳基科技一方面取得中科院1.5億元標案，另一方面又獲經濟部產發署4倍補助，大酸「加入民進黨，富貴國家幫」。碳基科技隨即提出嚴正聲明，公司從未取得任何補助案，相關指控與事實完全不符，有部分立委於未提出具體證據、未經查證之情況下，即於公開場合影射本公司「靠關係取得補助」、「綠友友」等言論，已嚴重損害公司商譽與全體員工名譽，已委請律師進行相關證據保全，並保留一切法律追訴權利。經濟部表示，碳基科技至今僅於2009年及2016年兩度共獲得經濟部補助共3,090萬元，皆遠早於立委所說的2025年陳文宏成為董事長的時間，其資料引用有明顯錯誤。而政府政策推行本於公開透明的原則，都於媒體及網路上公開資訊，透過政策引導產業發展係理所當然，「任何補助申請都公開歡迎任何台灣廠商投件，不看政黨色彩，只要符合政策方向，任何友友皆可申請，並無差別對待。」經濟部強調，企業投件後，經濟部皆一視同仁，透過外部審查委員共同參與，確保申請者符合每項補助案的申請條件，並依照申請文件內容判斷是否給予補助，「拼湊資料問政恐打擊產業發展，負面影響全國200多家業者。」