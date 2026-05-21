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日本三景之一的宮島，島上的彌山知名寺院「大聖院」建築靈火堂，因燃燒1200年的「不滅之火」聞名，吸引不少觀光客參訪。但在20日，靈火堂發生大火，燒毀整棟建築。根據NHK報導，位於日本廣島縣宮島的彌山山頂附近的知名寺院「大聖院」的建築「不滅靈火堂」，於20日上午8點30分左右突然起火，寺廟方立刻報案，廿日市市消防本部立刻趕到現場，出動1架直升機與8輛消防車進行滅火作業。火勢約花了2小時後才大致撲滅。消防單位表示，該建築及其相鄰的附屬建物已全數燒毀，周邊部分樹木也遭到焚燒破壞，所幸事件無人受傷。「大聖院」寺方表示，「靈火堂」是一座持續守護弘法大師空海於1200多年前、西元806年修行時留下火種的建築，這道火被稱為「不滅之火」。此外，這道火也成為廣島市和平紀念公園「和平之燈」的原始火種。寺院方表示，不滅之火已被事先移出，因此安然無恙。「靈火堂」在2005年也曾遭遇火災並全數燒毀，之後於隔年重建。當時「不滅之火」同樣立即被移往其他地點，因此未受損害。靈火堂位於宮島的聖山彌山，整個宮島都被視為神聖之地，也是知名日本三景之一，知名的水上鳥居嚴島神社也是許多人爭相朝聖拍照的景點，彌山也與嚴島神社一同被列入世界遺產。