我是廣告 請繼續往下閱讀

▲

▲行政院人事行政總處21日公告2027年政府行政機關辦公日曆表。（圖／行政院人事總處提供）

行政院人事行政總處今（21）日公告2027年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數達121日，3日以上的連續假期就有9個，包含中華民國開國紀念日、農曆春節假期、和平紀念日、兒童節、清明節、勞動節、國慶日、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日及行憲紀念日。人事總處表示，行政院業核定116年（西元2027年）政府行政機關辦公日曆表，總放假日數121日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計有9個，分別為中華民國開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、和平紀念日（3日）、兒童節及清明節（4日）、勞動節（3日）、國慶日（3日）、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（3日）及行憲紀念日（3日）等，另117年1月1日開國紀念日適逢星期六，於116年12月31日（星期五）補假。人事總處提到，依「政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點」規定，紀念日及節日之放假日，逢星期六者於前一個上班日補假，逢星期日者於次一個上班日補假，但除夕及春節放假日逢例假日者，得於前一個或次一個上班日補假；116年2月6日至7日（農曆初一、初二）適逢星期六、日，依上開規定，於2月9日至10日（星期二、三）補假；4月4日兒童節適逢星期日，於清明節之次日4月6日（星期二）補假。人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；至實施條例第9條規定有關警察、消防、海巡、軍事等性質特殊政府機關（構）放假日及各級學校適用之學年度行事曆，由內政部、海洋委員會、國防部及各該主管教育行政機關等視需要調移之；此外，民間企業人員放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部規定辦理。