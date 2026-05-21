遊戲世界不只有勝負，更有令人動容的溫柔。一對熱愛線上遊戲《絕地求生》（PUBG）的韓國夫妻，丈夫為了替罹患胃癌末期的妻子圓夢，在遊戲官方論壇募集「願意被擊殺的玩家」，短短時間內數百人報名，甚至連官方和遊戲實況主都出面協助，最終在遊戲內締造一場獲得「95殺」奪冠的奇蹟對戰。

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夫悲痛發文「求玩家讓我老婆殺」　數百名陌生人自願赴死

本事件源於今年二月中下旬，一名丈夫在韓國 Naver 《絕地求生》論壇上，以帳號「都市媽媽」發文，透露自己年僅30歲的妻子被診斷出胃癌末期，腹膜轉移已經無法進行手術與化療。由於妻子平時熱愛的休閒就是玩 PUBG，隨著生命進入倒數，丈夫不忍看妻子躺在病床上，因此發帖「希望有人願意在遊戲裡讓我老婆擊殺，留下一場難忘的遊戲回憶。」

貼文曝光後，立刻在韓國電玩圈引發海嘯般的效應。大批陌生玩家紛紛留言「我願意」，甚至連《絕地求生》遊戲官方（Krafton）與多位知名實況主也深受感動，跨刀相助。

▲大批玩家願意赴死，連《絕地求生》遊戲官方與多位知名實況主也深受感動，跨刀相助。（圖／韓國節目오은영리포트 결혼지옥）
▲大批玩家願意赴死，連《絕地求生》遊戲官方與多位知名實況主也深受感動，跨刀相助。（圖／韓國節目오은영리포트 결혼지옥）
當晚官方為夫妻倆開設了一場高達99人參與的「專屬客製比賽」。在所有人不約而同的默契配合下，這群素未謀面的玩家在遊戲中自願「奔向死亡」，讓妻子成功拿下驚人的「95殺」並奪得第一名。

遊戲結束後，螢幕跳出夫妻倆最愛的經典台詞「贏了！今晚吃炸雞吧！」，丈夫透露，那是妻子罹癌以來，第一次露出發自內心的笑容。這場暖心對戰的影片與截圖，至今仍是電玩界的一段佳話。

▲《絕地求生》是一款開創了全球「大逃殺」狂潮的現象級射擊遊戲，因遊戲獲勝時的經典台詞，而被玩家們親切地稱為「吃雞」。（圖／截攝自PUBG）
▲《絕地求生》是一款開創了全球「大逃殺」狂潮的現象級射擊遊戲，因遊戲獲勝時的經典台詞，而被玩家們親切地稱為「吃雞」。（圖／截攝自PUBG）
韓綜揭露背後真相　「31歲生日成遺憾」抗癌117天仍不敵病魔

這場遊戲及其背後的故事，本周一（5月18日）在韓國電視台上曝光，並掀起討論。節目中提到，兩人在該場 PUBG 比賽前，一度因不忍痛苦而考慮簽署「放棄治療同意書」。但這場由99名陌生玩家共同編織的奇蹟吃雞大戰，重新點燃了妻子的求生意志，丈夫也當場淚崩向妻子喊話「我們就平凡地活下去吧，拜託妳，請一定要撐住。」

遊戲「最後的溫柔」　成永恆記憶

節目播出結尾，畫面最後出現了沉痛的黑底白字字幕，證實妻子在經歷117天與病魔的搏鬥後，最終在31歲生日前夕不幸離世。

節目主持人、韓國著名精神科專家吳恩英博士在聽完故事後忍不住紅了眼眶。曾有過抗癌經驗的吳恩英，極度擔憂丈夫在長期高壓下的身心健康，並安慰他，「妻子在感受到你的真心後，她一定會帶著最幸福的記憶離去。」

這場《絕地求生》對戰，表現出遊戲社群在虛擬世界中的巨大善意，已成為丈夫和兩個年幼孩子心中，最溫暖且永恆的共同回憶。

▲韓國著名精神科專家吳恩英博士聽完故事後忍不住紅了眼眶並安慰丈夫，「妻子在感受到你的真心後，她一定會帶著最幸福的記憶離去。」（圖／截攝韓國NEWSIS）
▲韓國著名精神科專家吳恩英博士聽完故事後忍不住紅了眼眶並安慰丈夫，「妻子在感受到你的真心後，她一定會帶著最幸福的記憶離去。」（圖／截攝韓國NEWSIS）

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