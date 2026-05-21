遊戲世界不只有勝負，更有令人動容的溫柔。一對熱愛線上遊戲《絕地求生》（PUBG）的韓國夫妻，丈夫為了替罹患胃癌末期的妻子圓夢，在遊戲官方論壇募集「願意被擊殺的玩家」，短短時間內數百人報名，甚至連官方和遊戲實況主都出面協助，最終在遊戲內締造一場獲得「95殺」奪冠的奇蹟對戰。
夫悲痛發文「求玩家讓我老婆殺」 數百名陌生人自願赴死
本事件源於今年二月中下旬，一名丈夫在韓國 Naver 《絕地求生》論壇上，以帳號「都市媽媽」發文，透露自己年僅30歲的妻子被診斷出胃癌末期，腹膜轉移已經無法進行手術與化療。由於妻子平時熱愛的休閒就是玩 PUBG，隨著生命進入倒數，丈夫不忍看妻子躺在病床上，因此發帖「希望有人願意在遊戲裡讓我老婆擊殺，留下一場難忘的遊戲回憶。」
貼文曝光後，立刻在韓國電玩圈引發海嘯般的效應。大批陌生玩家紛紛留言「我願意」，甚至連《絕地求生》遊戲官方（Krafton）與多位知名實況主也深受感動，跨刀相助。
當晚官方為夫妻倆開設了一場高達99人參與的「專屬客製比賽」。在所有人不約而同的默契配合下，這群素未謀面的玩家在遊戲中自願「奔向死亡」，讓妻子成功拿下驚人的「95殺」並奪得第一名。
遊戲結束後，螢幕跳出夫妻倆最愛的經典台詞「贏了！今晚吃炸雞吧！」，丈夫透露，那是妻子罹癌以來，第一次露出發自內心的笑容。這場暖心對戰的影片與截圖，至今仍是電玩界的一段佳話。
韓綜揭露背後真相 「31歲生日成遺憾」抗癌117天仍不敵病魔
這場遊戲及其背後的故事，本周一（5月18日）在韓國電視台上曝光，並掀起討論。節目中提到，兩人在該場 PUBG 比賽前，一度因不忍痛苦而考慮簽署「放棄治療同意書」。但這場由99名陌生玩家共同編織的奇蹟吃雞大戰，重新點燃了妻子的求生意志，丈夫也當場淚崩向妻子喊話「我們就平凡地活下去吧，拜託妳，請一定要撐住。」
遊戲「最後的溫柔」 成永恆記憶
節目播出結尾，畫面最後出現了沉痛的黑底白字字幕，證實妻子在經歷117天與病魔的搏鬥後，最終在31歲生日前夕不幸離世。
節目主持人、韓國著名精神科專家吳恩英博士在聽完故事後忍不住紅了眼眶。曾有過抗癌經驗的吳恩英，極度擔憂丈夫在長期高壓下的身心健康，並安慰他，「妻子在感受到你的真心後，她一定會帶著最幸福的記憶離去。」
這場《絕地求生》對戰，表現出遊戲社群在虛擬世界中的巨大善意，已成為丈夫和兩個年幼孩子心中，最溫暖且永恆的共同回憶。
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本事件源於今年二月中下旬，一名丈夫在韓國 Naver 《絕地求生》論壇上，以帳號「都市媽媽」發文，透露自己年僅30歲的妻子被診斷出胃癌末期，腹膜轉移已經無法進行手術與化療。由於妻子平時熱愛的休閒就是玩 PUBG，隨著生命進入倒數，丈夫不忍看妻子躺在病床上，因此發帖「希望有人願意在遊戲裡讓我老婆擊殺，留下一場難忘的遊戲回憶。」
貼文曝光後，立刻在韓國電玩圈引發海嘯般的效應。大批陌生玩家紛紛留言「我願意」，甚至連《絕地求生》遊戲官方（Krafton）與多位知名實況主也深受感動，跨刀相助。
遊戲結束後，螢幕跳出夫妻倆最愛的經典台詞「贏了！今晚吃炸雞吧！」，丈夫透露，那是妻子罹癌以來，第一次露出發自內心的笑容。這場暖心對戰的影片與截圖，至今仍是電玩界的一段佳話。
這場遊戲及其背後的故事，本周一（5月18日）在韓國電視台上曝光，並掀起討論。節目中提到，兩人在該場 PUBG 比賽前，一度因不忍痛苦而考慮簽署「放棄治療同意書」。但這場由99名陌生玩家共同編織的奇蹟吃雞大戰，重新點燃了妻子的求生意志，丈夫也當場淚崩向妻子喊話「我們就平凡地活下去吧，拜託妳，請一定要撐住。」
遊戲「最後的溫柔」 成永恆記憶
節目播出結尾，畫面最後出現了沉痛的黑底白字字幕，證實妻子在經歷117天與病魔的搏鬥後，最終在31歲生日前夕不幸離世。
節目主持人、韓國著名精神科專家吳恩英博士在聽完故事後忍不住紅了眼眶。曾有過抗癌經驗的吳恩英，極度擔憂丈夫在長期高壓下的身心健康，並安慰他，「妻子在感受到你的真心後，她一定會帶著最幸福的記憶離去。」
這場《絕地求生》對戰，表現出遊戲社群在虛擬世界中的巨大善意，已成為丈夫和兩個年幼孩子心中，最溫暖且永恆的共同回憶。