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▲高雄日航酒店「東港鮪魚祭」開幕首日於SERENA全日餐廳舉辦「東港黑鮪魚解體秀」。（圖／記者陳美嘉攝，2026.05.21）

▲高雄日航酒店「東港鮪魚祭」自即日起至6月30日登場，全館五間餐廳聯手獻上黑鮪魚極致風味。（圖／記者陳美嘉攝，2026.05.21）

▲和食限定套餐壓軸現場演出烤鮪魚頭釜飯，在職人技藝與鮮美食材之間感受一期一會的和食精神。（圖／記者陳美嘉攝，2026.05.21）

位居「東港三寶」之首的東港黑鮪魚，每年4月至6月隨黑潮洄游，正值屏東黑鮪魚觀光季最精華的產季。高雄日航酒店特別由東港直送185公斤黑鮪魚，今（21）日邀請日本料理「飛翔」總料理長長瀨剛、壽司料理長西村德子、SERENA全日餐廳主廚謝孟儒操刀，於SERENA全日餐廳舉辦「東港黑鮪魚解體秀」，也正式宣告「東港黑鮪魚祭」回歸。高雄日航酒店「東港鮪魚祭」自即日起至6月30日，全館五間餐廳聯手獻上黑鮪魚極致風味。SERENA全日餐廳設計多款黑鮪魚限定料理無限量供應，獻上鹽烤鮪魚頭、烤鮪魚琵琶骨，以及道地的東港鮪魚海鮮飯湯、炙燒鮪魚握壽司等豐富品項。日本料理「飛翔」由長瀨剛總料理長與西村德子料理長聯手演繹，以日式職人精神呈獻東港黑鮪魚的純粹原味。壽司限定午間套餐，以箱壽司揭開序幕，搭配季節漁獲壽司、酒蒸鮑魚，以及西村料理長特製奶油起司搭配東港黑鮪魚，並獻上東港黑鮪魚赤身、中腹、大腹握壽司；晚間套餐更加入蔥鮪魚湯物，為鮪魚饗宴畫下最豐盛的句點。和食限定套餐以東港黑鮪魚大腹、中腹與時令刺身，壓軸現場演出烤鮪魚頭釜飯，在職人技藝與鮮美食材之間感受一期一會的和食精神。鐵板燒則推出「鮪魚祭平日午間套餐」與「脂之華」兩款套餐，以海陸雙主餐東港黑鮪魚與頂級肉品的雙重精華交織。桃泉中餐廳以傳統粵菜技法詮釋東港黑鮪魚各部位風味，推出一品鵝掌鮪魚尾膠煲、茶香蒜酥黑鮪魚、X.O塔香燒琵琶骨、濃蝦湯鮪魚泡飯等特色餐點。咖啡廳與天空酒吧亦推出鮪魚明太子帕尼尼、鮪魚炙燒煙燻辣味沙拉堡及酪梨鮪魚鮮蝦塔塔萊姆油醋沙拉等西式輕食；活動期間咖啡廳更祭出加購指定飲品，享飲品85折優惠，天空酒吧亦有生啤酒與調酒加購優惠。