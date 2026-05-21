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台北市陽明山擎天崗15日清晨有情侶「一時慾火難耐，在桌緣激戰5分鐘，過程遭國家公園管理處4K鏡頭拍下，引發熱議，事後更有大批民眾朝聖，但現場疑似出現警察站崗，遭網友批評浪費警力。國家公園署長王成機今（21）日澄清，警察並不是站崗，而是觀察有沒有脫序行為發生再勸導。內政部今舉行部務會報後記者會，針對擎天崗事件，王成機表示，他其實很不想回答這個問題，應該要翻篇，為了維護陽明山漂亮的草皮，所以才把它圍起來，他也要再次呼籲所有民眾，國家公園是非常漂亮的地方，需要大眾共同珍視，為了維護生態安寧，不管白天晚上，民眾到大自然欣賞美，要共同維護身臨的寧靜。王成機說，先前的行為已經影響到居民、野生動物棲息，呼籲民眾共同維護大自然，還給動植物棲息的地方，以及寧靜的天空。至於警力的部分，因為事件發生後第一天，聚集了很多人喧鬧，警察保七總隊第四大隊是基於民眾安全、環境維護和安寧，「並不是站崗，而是在觀察有沒有脫序的行為發生，再勸導」