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綜藝大姐大白冰冰出道多年受盡神明庇護，今年更是她相隔28年後，再度入圍金曲獎最佳台語女歌手。日前她帶眾多子弟兵前往大雅永興宮參拜謝神，也首度驚爆過往與神明間的神祕緣份，其中最驚悚的，莫過於多年前她與家人曾遭綁架、在開山刀下大喊：「觀世音菩薩救我！」之後順利死裡逃生的神蹟。白冰冰表示，自己生命中第一尊有重大幫助的神明就是觀世音菩薩。多年前林口家中遭歹徒強行闖入，全家人遭綁架，在生死的關鍵一瞬，眼看泛著寒光的開山刀就直接架在自己的脖子上，命在旦夕的白冰冰用盡全力大喊：「觀音菩薩救我！」語畢，神蹟竟然真的發生了。原本架在她脖子上的開山刀竟突然被移開，而原本眼神凶狠、疑似酒醉的歹徒瞬間整個人愣在原地，隨後態度竟然不可思議地軟化。緊接著警察衝入屋內成功將人營救，這場與死神擦身而過的驚險經歷，讓白冰冰至今深信不疑，絕對是觀音菩薩顯靈救了她與全家人一命。除了觀音菩薩救命，白冰冰也分享了與關聖帝君（恩主公）的奇緣。早年她演藝事業極度不順，某年除夕夜甚至還得工作、無法回家圍爐。將近跨年之際，她落魄地被擠進人潮洶湧的行天宮，當時一位老太太誇她聰明，知道要「拜2年」，年底謝神、年初求神。白冰冰隨即對著神明大喊：「恩主公，我都唱不紅，請恩主公保佑。」 沒想到大年初五她就接到恩師電話，問她要不要唱〈唱抹煞〉，結果果真一炮而紅，開啟了輝煌的歌唱事業。另外，她也曾因出外景時不小心移開幾十年的老樹盆景而驚傳撞邪，直到戴上工作人員給的「玄天上帝」護身符，「一戴上就全身大汗，吐出一口全是黑色的東西，整個人虛軟但馬上就好了。」 這也成為她後來斥資拍攝戲劇《天知道》的起源。白冰冰與神明的緣分不勝枚舉，去年《天知道》一度找不到播出平台，她虔誠參拜白沙屯媽祖，結果一回到家就接到三立長官電話，不僅順利播出更屢創收視佳績，體驗到媽祖娘娘有求必應的力量。感念神明護佑，白冰冰近期開啟一系列全台廟宇感恩之旅，從北港朝天宮、新港奉天宮、白沙屯媽祖到這次的大雅永興宮，她也開心地在自製YouTube頻道《誠懇逗陣》分享當天盛況。她強調，未來只要廟宇有需要，她都非常願意盡力奉獻，將這份神明的恩典化為正能量分享給社會。