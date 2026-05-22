總統賴清德宣布推動「0至18歲成長津貼」，規劃每月補助兒少5000元，且不排富，預計明年上路。政策公布後，不少民眾開始討論「每月5000元到底能不能提高生育率」，有PTT網友坦言，現在養小孩成本過高，光伙食費可能兩周就花完，誘因有限；但也有人認為，對原本就在考慮生育的家庭來說，多少仍有幫助。律師林智群則點出，若沒有同步改善整體育兒環境，單靠發錢恐怕難真正解決少子化問題。
成長津貼「每月補助5000元」！最高可領到108萬元
總統賴清德20日在就職滿2周年談話中，正式提出「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」，其中最受矚目的政策之一，就是未來將規劃推動「0至18歲成長津貼」，初步方向為每位兒少每月發放5000元補助，而且採不排富方式辦理，希望能減輕家庭育兒壓力，也替台灣少子化問題找出解方。
根據衛福部規劃，0至6歲孩童未來除了現有育兒津貼外，還能再領成長津貼，等於同時擁有雙重補助；至於6至18歲族群，則將全面普發5000元。若從出生一路領到成年，以一年6萬元計算，18年累積下來，總金額最高可達108萬元。
行政院長卓榮泰也透露，政策預計明年正式上路，其中6歲以上孩子的5000元補助，將有2500元直接存入「青少年未來基金帳戶」，等成年後至少可累積36萬元，未來能作為升學、創業或其他人生規劃用途。
成長津貼能改善少子化？一票人搖頭：誘因太小 只有1類人歡呼
政策消息曝光後，立刻在網路掀起熱議。一名網友就在PTT發文表示，身邊其實有不少已婚或穩定交往中的朋友，但因經濟壓力與生活考量，現階段都不打算生小孩。他好奇，這次每月5000元的成長津貼，真的能讓原本不想生的人改變心意嗎？
原PO也分享自己的觀察，發現身邊真正對政策特別有感的，大多是原本家庭經濟條件不錯、走「富養小孩」路線的人，其餘族群反而完全無感，因此忍不住發問：「認真問，你會為了連領18年5000元生小孩嗎？」
文章曝光後，引來大批網友留言討論，「5千伙食費現在連2個禮拜都撐不了」、「還有那種生了不管的那種啊」、「塞牙縫都不夠」、「一個小孩在北部正常養一年約40萬，供參考」、「傻了才為了一個月5000生小孩，根本賠本」、「一定不會啊，誘因也太小了，本來就要生的補貼一下而已」。
不過，也有另一派網友認為，雖然5000元無法完全解決育兒成本，但多少還是能減輕負擔，「還行吧，現在小孩一個月大概2萬5起跳，填了兩成養育費用的坑」、「5000塊我是不可能生啦隨便都超過，但已有小孩的當然高興啊，又不可能塞回去」、「本來在猶豫要不要生的會考量進去」、「對於錢不夠，但想生的有誘因」、「多少會刺激有考慮生的，本來就不想生的影響不大」。
靠成長津貼「提升生育率」太天真！律師揭真正解方
律師林智群則直言，少子化本質上其實不只是「養不起」，而是現代人對生活品質的選擇。他認為，如果以為每月補助5000元，就能大幅提升生育率，想法恐怕過於單純，「真正可能因為補助而多生的，反而是沒有工作能力、但很會生的年輕爸媽，生越多領越多，但孩子成長品質未必會比較好。」
林智群也提到，外界長期以來對育兒補助有一項疑慮，就是政府發放的錢，最後是否真的用在孩子身上，其實很難監督。他認為，比起全面普發，政府或許更應該把資源投入試管嬰兒補助、胚胎植入等生育醫療領域，同時對補助子女人數設下限制，例如最多補助3個孩子，「如果一直生，但沒有足夠能力照顧，孩子的成長品質真的會比較好嗎？」
我是廣告 請繼續往下閱讀
總統賴清德20日在就職滿2周年談話中，正式提出「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」，其中最受矚目的政策之一，就是未來將規劃推動「0至18歲成長津貼」，初步方向為每位兒少每月發放5000元補助，而且採不排富方式辦理，希望能減輕家庭育兒壓力，也替台灣少子化問題找出解方。
根據衛福部規劃，0至6歲孩童未來除了現有育兒津貼外，還能再領成長津貼，等於同時擁有雙重補助；至於6至18歲族群，則將全面普發5000元。若從出生一路領到成年，以一年6萬元計算，18年累積下來，總金額最高可達108萬元。
成長津貼能改善少子化？一票人搖頭：誘因太小 只有1類人歡呼
政策消息曝光後，立刻在網路掀起熱議。一名網友就在PTT發文表示，身邊其實有不少已婚或穩定交往中的朋友，但因經濟壓力與生活考量，現階段都不打算生小孩。他好奇，這次每月5000元的成長津貼，真的能讓原本不想生的人改變心意嗎？
原PO也分享自己的觀察，發現身邊真正對政策特別有感的，大多是原本家庭經濟條件不錯、走「富養小孩」路線的人，其餘族群反而完全無感，因此忍不住發問：「認真問，你會為了連領18年5000元生小孩嗎？」
文章曝光後，引來大批網友留言討論，「5千伙食費現在連2個禮拜都撐不了」、「還有那種生了不管的那種啊」、「塞牙縫都不夠」、「一個小孩在北部正常養一年約40萬，供參考」、「傻了才為了一個月5000生小孩，根本賠本」、「一定不會啊，誘因也太小了，本來就要生的補貼一下而已」。
靠成長津貼「提升生育率」太天真！律師揭真正解方
律師林智群則直言，少子化本質上其實不只是「養不起」，而是現代人對生活品質的選擇。他認為，如果以為每月補助5000元，就能大幅提升生育率，想法恐怕過於單純，「真正可能因為補助而多生的，反而是沒有工作能力、但很會生的年輕爸媽，生越多領越多，但孩子成長品質未必會比較好。」
林智群也提到，外界長期以來對育兒補助有一項疑慮，就是政府發放的錢，最後是否真的用在孩子身上，其實很難監督。他認為，比起全面普發，政府或許更應該把資源投入試管嬰兒補助、胚胎植入等生育醫療領域，同時對補助子女人數設下限制，例如最多補助3個孩子，「如果一直生，但沒有足夠能力照顧，孩子的成長品質真的會比較好嗎？」