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上節目失言！賈永婕喊：不當台灣人、不要在這裡

被李敖跨時空打臉！政客爽開嗆：哪來的臉

台北101董事長賈永婕近日登上網路節目分享自身對台灣的情感，談及社會上部分批評與否定台灣的言論時，因一句「如果不愛台灣，那就不要待在這裡」，引發藍白陣營與部分評論者強烈反彈，掀起輿論風波。對此，粉專政客爽翻出已故作家李敖過去的影片開嗆，一個官方指定的500萬年薪101董事長，哪來的臉獵巫中華民國的國民？事件源自賈永婕與主持人邰智源在節目《下班去吃飯》的對談，兩人聊到台灣社會存在部分持續批評、甚至否定台灣價值的現象，賈永婕表示，每次看到這類言論都會感到困惑，認為在台灣生活其實相當幸福，自己走訪多國後，最後仍最想回到台灣生活。邰智源則提到，日本作家司馬遼太郎曾書寫《台灣紀行》，並呼籲以台灣為主體思考。他感嘆，許多國際友人對台灣抱持支持態度，反而是部分台灣內部出現自我否定聲音，甚至有人宣稱「我不是台灣人」；賈永婕一聽，情緒激動附和，直說了句：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊！」針對賈永婕的言論，政客爽20日在臉書發佈李敖過去在節目上的言論。影片中李敖表示，「今天最流行的一個指人論事、評判一切的標準就是：你愛不愛台灣。你愛台灣，就是被尊敬、被歡迎、被肯定；你不愛台灣，你就要被打壓。問題是，愛台灣和不愛台灣這個標準，什麼人來確定？什麼人來界定？」李敖在影片中說，「今天在台灣的社會裡面，有一批人，他們口口聲聲檢查別人愛不愛台灣，而他自己變成一個檢查官。你是以什麼身分來判斷別人、來決定別人愛不愛台灣呢？我們可不可以反過來質問你：你有沒有資格來做這個鑑定呢？」李敖指出，「如果你做的事情口口聲聲是愛台灣，我們也相信你用心是好的。請問，反過來問，誰是用心是壞的？大家在台灣住了這麼多年，住了十年、二十年、三十年、四十年、五十年。請問，誰不愛台灣？每個人都不存在愛不愛台灣的問題。問題是，你愛得對不對？你是不是因為愛台灣而排斥別人，因為愛台灣而害了台灣？」政客爽也配文開嗆，「賈永婕至今沒搞清楚自己問題在哪，問題就在於『妳有沒有資格鑑定誰該離開台灣？』，妳是什麼身分來決定的？一個官方指定的500萬年薪101董事長，哪來的臉獵巫中華民國的國民？」