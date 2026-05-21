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▲張員瑛（如圖）的超大沙發，是由法國傳奇家具設計師Pierre Paulin設計，還跟小賈斯汀等人同款。（圖／翻攝自張員瑛IG@for_everyoung10）

韓國女團IVE成員張員瑛，因精緻美貌與舞台魅力而有大批粉絲，年僅21歲就握有超多代言，被稱為「Young & Rich（年輕有錢）」的代表。而今（21）日，她在社群公開躺在客廳沙發的多張美照，地點似乎就是她自己的家。其中，客廳的超巨型沙發吸引眾人目光，只見高挑的張員瑛躺在上面還只佔了沙發的一小角，讓粉絲看呆直呼：「可以在上面玩鐵人三項了。」有網友翻出該沙發總價最高要20萬元美金（約台幣630萬元）。張員瑛在今日於IG分享多張美照，只見她穿著睡衣、披著一頭招牌長髮、搭配精緻妝容，優雅地躺在超巨型的紅色沙發上。但這次最吸引大家目光的不是張員瑛的美貌，而是她身下的超大沙發。就連身高高達173公分的張員瑛躺在上面，都只佔據了一個小角落，讓粉絲全看呆直呼：「這沙發好大，感覺成員全都可以坐或躺在沙發上」、「想在客廳踢足球」、「這根本可以在上面玩鐵人三項了。」有網友翻出該沙發是法國傳奇家具設計師Pierre Paulin設計的「沙丘沙發（Dune Sofa / Dune Ensemble）」，以沙漠中的沙丘為靈感，屬於無靠背的模組化家具，低矮且具備流線型立體波浪紋是最大特色。該沙發為多個獨立模組組合而成。單個模組的市價約在5400元至8200元美金之間（約台幣17萬到26萬元），而一套完整的沙發配置大約要2萬元至20萬美金之間（約新台幣64萬至640萬元）。金卡戴珊（Kim Kardashian）、小賈斯汀（Justin Bieber）也都有同款。據悉，這張沙發放置的地點，正是張員瑛在去年以137億韓幣（約台幣3.6億元），一次付清買下的首爾龍山區漢南洞UN Village的高級別墅「LUCID HAUS」。該住宅面積為244平方公尺（約73.8坪），放這款巨型沙發一點都不為過。