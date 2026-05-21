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每年一度的台北上海雙城論壇是兩岸之間唯一官方溝通管道。不過，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受專訪時表示，雙城論壇不但不必要，且很多時候都是造成滲透的破口。對此，陸委會副主委梁文傑今（21）日表示，雙城論壇其實是台北市的市政，它不是兩岸議題，台北市政府覺得它和上海市的交流可以得到資訊或是相互交換經驗，對台北市的城市治理跟發展有好處。如果沈伯洋選上台北市長，他覺得這個事情對台北市的市政沒有用，那也是台北市的事情，跟兩岸議題是沒有關係的陸委會今日下午舉行例行記者會，媒體詢問沈伯洋指雙城論壇是滲透破口，是否還支持舉辦雙城論壇？陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，雙城論壇其實是台北市的市政，它不是兩岸議題，台北市政府覺得它和上海市的交流可以得到資訊或是相互交換經驗，對台北市的城市治理跟發展有好處，所以它是台北市的市政議題，其實台北市有全世界有53個城市都是姊妹市，所以台北市實際上也常常和其他國家的姊妹市在做交流，所以這些姊妹市之間的交流，在陸委會看來都是台北市的市政議題。梁文傑說，「雙城論壇也是。雙城論壇對我們陸委會來說就是，台北市想要辦這樣的跟上海市的一個交流活動，按照相關規定來申請」。要簽什麼備忘錄等等，如果涉及公權力就要政府機關來審核。還有其他的一些應注意事項。對陸委會來說就是如此，所以從來不會說這個對兩岸有幫助還是沒幫助，是有益還是無益，因為它純粹是台北市政府的市政議題，陸委會就是一個審核的機關。所以假設沈伯洋他當上台北市長，他覺得這個事情對台北市的市政沒有用，也是台北市的事情，跟兩岸議題是沒有關係的，所以對岸也不用急著去批評沈伯洋。