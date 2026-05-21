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2027 行事曆重點！9 個連續假期總整理

▲116年政府行政機關辦公日曆表，2027年行事曆。（圖／人事總處提供）

2027 年行事曆請假攻略一次看

▲2027 年行事曆請假攻略一圖看懂。（圖／gemini生成）

2027 年請假攻略來了！行政院人事行政總處今（21）日公布，核定 116 年政府行政機關辦公日曆表，全年總放假天數為 121 天。《NOWNEWS今日新聞》也特別為上班族整理出完整的請假攻略：農曆過年只要請假 2 天，就能換來 11 天的超長連假；清明節也能利用 3 天特休，輕鬆串出「9 天連假」。人事總處表示，3 日以上的連續假期總計有 9 個，分別為：中華民國開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、和平紀念日（3日）、兒童節及清明節（4日）、勞動節（3日）、國慶日（3日）、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（3日）及行憲紀念日（3日）等。如果覺得原本的假期不夠長，可以參考以下日期規劃請假，為自己打造完美長假！其中以春節的天數最划算，若 2 月 11、12 日均排休，只要請假 2 天，就可以一連爽休 11 天。請 2 天（2/11、2/12），7 天假變 11 天連假。請 3 天（4/7-4/9），4 天假變 9 天連假。請 2 天（6/7-6/8 或 6/10-6/11），可串出 5 天假期。（註：端午節當天為週三）請 2 天（9/13-9/14 或 9/16-9/17），可串出 5 天假期。（註：中秋節當天為週三）請 1 天特休（9/27），3 天假變 4 天連假。