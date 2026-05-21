金馬影帝李康生戲齡34年，以演出導演蔡明亮多部作品聞名影壇，57歲的他今（21）日傳出因為心臟疾病入院治療，下午進行心導管手術，恩師蔡明亮在臉書貼出李康生躺在病床的照片，呼籲：「希望朋友們都為他集氣！」
李康生入院開刀 蔡明亮發聲：為他集氣
今天下午，蔡明亮發文透露，李康生突然覺得胸部有問題，便到醫院檢查，最終聽從醫生建議，決定做心導管手術，「一會就要動刀了！我留在手術房外等他，希望朋友們都為他集氣，祝福一切平安順利。」
蔡明亮隨文附上兩張照片，一張是李康生戴口罩坐在病房內，另一張是他戴上手術用的防塵帽，已經躺在病床上，看似準備進入手術房，貼文發布後，粉絲紛紛湧入關心。大約下午4點左右，蔡明亮放上李康生做完手術、對鏡頭比YA的照片，跟外界報平安。
40年靈魂伴侶 李康生、蔡明亮關係緊密
李康生和蔡明亮是相知相惜近40年的靈魂伴侶、創作夥伴與親密家人，兩人從1991年相識後，李康生便成為蔡明亮電影中唯一的御用男主角，亦師亦友、相互扶持的關係在國際影壇傳為佳話。
資料來源：蔡明亮Tsai Ming Liang臉書
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今天下午，蔡明亮發文透露，李康生突然覺得胸部有問題，便到醫院檢查，最終聽從醫生建議，決定做心導管手術，「一會就要動刀了！我留在手術房外等他，希望朋友們都為他集氣，祝福一切平安順利。」
蔡明亮隨文附上兩張照片，一張是李康生戴口罩坐在病房內，另一張是他戴上手術用的防塵帽，已經躺在病床上，看似準備進入手術房，貼文發布後，粉絲紛紛湧入關心。大約下午4點左右，蔡明亮放上李康生做完手術、對鏡頭比YA的照片，跟外界報平安。
李康生和蔡明亮是相知相惜近40年的靈魂伴侶、創作夥伴與親密家人，兩人從1991年相識後，李康生便成為蔡明亮電影中唯一的御用男主角，亦師亦友、相互扶持的關係在國際影壇傳為佳話。