金馬影帝李康生戲齡34年，以演出導演蔡明亮多部作品聞名影壇，57歲的他今（21）日傳出因為心臟疾病入院治療，下午進行心導管手術，恩師蔡明亮在臉書貼出李康生躺在病床的照片，呼籲：「希望朋友們都為他集氣！」

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李康生入院開刀　蔡明亮發聲：為他集氣

今天下午，蔡明亮發文透露，李康生突然覺得胸部有問題，便到醫院檢查，最終聽從醫生建議，決定做心導管手術，「一會就要動刀了！我留在手術房外等他，希望朋友們都為他集氣，祝福一切平安順利。」

蔡明亮隨文附上兩張照片，一張是李康生戴口罩坐在病房內，另一張是他戴上手術用的防塵帽，已經躺在病床上，看似準備進入手術房，貼文發布後，粉絲紛紛湧入關心。大約下午4點左右，蔡明亮放上李康生做完手術、對鏡頭比YA的照片，跟外界報平安。

▲李康生因為心臟疾病進行心導管手術，蔡明亮貼出李康生在醫院等候的照片。（圖／翻攝自蔡明亮臉書）
▲李康生因為心臟疾病進行心導管手術，蔡明亮貼出李康生在醫院等候的照片。（圖／翻攝自蔡明亮臉書）
▲蔡明亮放上李康生做完手術、對鏡頭比YA的照片，跟外界報平安。（圖／翻攝自蔡明亮臉書）
▲蔡明亮放上李康生做完手術、對鏡頭比YA的照片，跟外界報平安。（圖／翻攝自蔡明亮臉書）
40年靈魂伴侶　李康生、蔡明亮關係緊密

李康生和蔡明亮是相知相惜近40年的靈魂伴侶、創作夥伴與親密家人，兩人從1991年相識後，李康生便成為蔡明亮電影中唯一的御用男主角，亦師亦友、相互扶持的關係在國際影壇傳為佳話。

▲蔡明亮（右）和李康生是相知相惜近40年的靈魂伴侶、創作夥伴與親密家人。（圖／記者林柏年攝）
▲蔡明亮（右）和李康生是相知相惜近40年的靈魂伴侶、創作夥伴與親密家人。（圖／記者林柏年攝）
資料來源：蔡明亮Tsai Ming Liang臉書

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。