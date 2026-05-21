我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NONO（如圖）因涉性侵猥褻6女，其中一案成立，依強制性交未遂判處2年6月，全案於昨（20）日上訴期限屆滿，台灣高等檢察署並未提起上訴。（圖／資料照）

NONO（陳宣裕）因涉性侵猥褻6女，其中一案成立，依強制性交未遂判處2年6月，全案於昨（20）日上訴期限屆滿，台灣高等檢察署並未提起上訴，因此NONO將入監服刑。而NONO的老婆朱海君動向也備受矚目，在NONO判刑定讞前一天，她與好友於520一同聚餐，照片中朱海君雖看似瘦了不少，但看起來心情不錯，對著鏡頭露出燦笑，氣色也比先前更好。NONO捲入性侵官司後，朱海君一度神隱，但成為家中經濟支柱的她，近期開始上節目、接商演。昨日是520，好友向蕙玲在臉書上PO出聚餐合照，只見朱海君也在照片中，她對著鏡頭露出燦爛笑容，雖然臉型仍看得出瘦了不少，但氣色與先前憔悴模樣相比，整個人狀態變得更好。NONO出事後，與朱海君多次傳出離婚消息，但始終未獲證實。日前有網友於社群Threads上發文，發現NONO與朱海君捐獻宮廟12000元，並被記載在芳明錄上。對此網友看了直批NONO與朱海君「還沒離婚？」、「名字還寫在一起代表根本沒離婚吧」、「如果分開捐可能不會引發這麼大爭議。」回顧整起事件，NONO先前被控訴於2008年至2013年間，利用知名度及工作機會對6名被害人強制性交、猥褻等。經調查其中一案成立，NONO被依強制性交未遂判處2年6月，高等法院上個月駁回上訴。全案於昨（20）日上訴期限屆滿，台灣高等檢察署指出，二審判決沒有違背法令，希望判決早日確定，因此決定不提上訴，讓NONO入監服刑。