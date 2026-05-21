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蔡壁如想選縣長！温宗諭：媒體熱、地方冷

白營立委可能換人當 就看員林這一局

前民眾黨立委蔡壁如日前表態爭取參選下屆彰化縣長，稱自己民調支持度達19%、領先國民黨徵召參選人魏平政約5個百分點。民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭今日接受專訪時大潑冷水，直言「不建議民眾黨推出彰化縣長人選」，強調民眾黨應以地方扎根、藍白合作為優先方向，現階段不適合去添柴火。蔡壁如昨天電話受訪時表示，有支持者透露，民眾黨地方的內部徵詢與投票結果已送達中央，但過程「有貓膩」，導致針對她爭取參選彰化縣長一事，黨主席黃國昌昨天無法回答媒體的問題。温宗諭今（24）上媒體人黃光芹網路直播節目，談到彰化縣長選舉，透露目前藍綠局勢都相當混亂，各黨有自己的問題要處理，民眾黨「不適合再加油添醋或丟柴火下去」，應該從「聯合治理、藍白合作」的角度思考，尋求推出最強候選人，而非讓戰局更加複雜。他坦言，確與蔡壁如進行面談與地方意見蒐集，黨尊重任何人表達參選意願，但不代表有正式提名或定案。縣黨部已向黨中央明確表達「目前不建議提名縣長候選人」的立場，因為民眾黨現階段最重要的工作，是讓17位已提名的縣議員、鄉鎮市代表等基層參選人當選，持續擴大地方組織實力。温宗諭直言，有關蔡壁如參選一事，全國性媒體有熱度、但地方沒有！「沒在地方紮根，就直接上看首長大位，不太有那樣的奇蹟出現。」民眾黨在彰化仍處基層經營階段，在尚未完成地方布局前貿然投入縣長選戰，未必符合政黨長遠發展。對於蔡壁如公布民調領先魏平政，温宗諭認為，魏平政近期才被國民黨徵召，連他都不是很知道這個人，更何況一般選民？國民黨縣長提名爭議至今尚未落幕，魏平政剛出來民調最低很正常，蔡壁如贏並不意外。且民調並非決定未來一切的標準，還有6個月時間可以運作。至於彰化白營由誰領軍？温宗諭說他曾與黨籍參選人溝通，一致認為黨主席黃國昌最適合當母雞，但「夢想很難成真」。之前也評估過考試院長邱創煥的女兒、基隆市副市長邱佩琳，邱佩琳有其他考量。他透露以現在彰化的局勢，不管是誰來選都會很辛苦！對於不分區立委王安祥日前在員林設服務處，温宗諭表示，南彰化幅員大，確實需要設服務處為黨培植更多人才，且王安祥就住在員林。對於外界猜測王劍指年底選舉，温宗諭證實目標是下屆員林市長選舉，目前為一邊紮根一邊備戰的階段，若王安祥當選市長，「立法院（不分區立委）就會有新人補上了」。