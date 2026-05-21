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民進黨新竹縣長布局遲未明朗，竹北市長鄭朝方尚未決定是否轉戰新竹縣長，傳出黨內高層不排除與時代力量合作，禮讓時力黨主席王婉諭參選。對此，時代力量發言人、新竹市議員廖子齊今（21）日表示，時代力量對新竹縣及竹北市長選戰布局，時代力量目前都在審慎評估中。《鏡報》報導，民進黨高層多次力勸鄭朝方轉戰新竹縣長，挑戰國民黨參選人徐欣瑩，然而幾個月來，鄭朝方遲遲沒有決定，且態度反覆，已令黨內感到不耐煩，綠營高層私下已有盤算，若鄭再不決定，就要找時王婉諭合作，禮讓王婉諭參選。對於相關傳聞，王婉諭受訪時並未回應。時代力量發言人廖子齊表示，時代力量對新竹縣及竹北市長選戰布局，目前都在審慎評估中。他說，王婉諭在2024年立委選舉中於竹北市東區拿下第一名，得票率突破4成，顯示時代力量在竹北有一定的民意基礎。針對，針對民眾黨宣布徵召新竹市副市長邱臣遠參選竹北市長，廖子齊說，民眾黨這次徵召「戲劇效果做得很足」，但外界更關注的是後續政治效應；她批評，民眾黨近期在各縣市提名爭議頻傳，從新北市長、台中市議員風波，到黨員開除事件，這次徵召是否又如宜蘭、新北一樣，禮讓國民黨，外界會持續觀察。