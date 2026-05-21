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被動元件股票為何上漲？

日韓被動元件概念股狂漲

台股加權指數今（21）日單日大漲1347點，近期最受矚目的被動元件概念股連續兩日瘋狂亮紅燈，龍頭國巨帶頭漲停，包含積層陶瓷電容（MLCC）在內等電容、電阻、電感相關個股全面噴射。日本與韓國被動元件相關個股今也表現出誇張漲勢，韓國MLCC大廠三星電機單日狂飆13%，日本多家大廠今年上半年漲幅全數破100%。AI伺服器帶動積層陶瓷電容（MLCC）量能需求，使得被動元件需求持續升溫，包含日商村田製作所、太陽誘電，今年4月陸續發出調漲價格公告。市場情報公司TrendForce指出，造成供需失衡的主要驅動因素，首先是NVIDIA GB200顯示卡大約需要6500個MLCC，而下一代Rubin架構，其熱設計功耗（TDP）翻倍，電源管理也更加複雜，將使單塊顯示卡的MLCC用量達到約12000個。同時，微軟、AWS、Google和Meta等北美雲端服務供應商（CSP）正在穩步增加對自研ASIC晶片和CoWoS先進封裝的訂單，進而確保了對高階MLCC的長期持續需求。因此，日本和韓國的主要供應商已將其產能轉向人工智慧應用組件。這反過來又導致消費級MLCC的供應彈性逐季下降。TrendForce提到，目前高階MLCC的供應緊張，這主要是由於AI伺服器和ASIC封裝測試的訂單旺盛，短期內不太可能緩解。同時，在太陽誘電近期漲價以及三星電機正在評估相關漲價措施的推動下，消費級MLCC的價格底線正在逐步形成。全球第二大積層陶瓷電容（MLCC）大廠韓國三星電機（SEMCO）21日股價大漲13%，今年上半年股價狂漲345%。全球最大MLCC供應商日本村田製作所今日大漲9%，今年迄今漲幅102%；全球第三大MLCC廠太陽誘電（Taiyo Yuden）上漲近4%，今年漲幅達121%；全球第四大鉭質電容廠松下（Panasonic）今日也大漲近7%、電容大廠尼吉康（Nichicon）今年漲幅達89%、電感大廠TDK今日股價猛漲超過6%，近一個月漲幅達22%。