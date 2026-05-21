10年前Google曾推出過Google Glass，如今重返智慧眼鏡市場，結合Android開放生態與Gemini多模態AI，從頭打造出全新的Android XR空間運算系統。科技YouTuber Tim哥受邀前往Google I/O實體活動，搶先實測Google最新的智慧眼鏡，支援Gemini，還可即時翻譯，Tim哥大讚：是Meta最強對手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Tim哥搶先實測Google智慧眼鏡，內建翻譯功能，讓他大讚絕對是出國必備的科技旅遊軍師。（圖／翻攝3cTim哥生活日常 YT）
▲Tim哥搶先實測Google智慧眼鏡，內建翻譯功能，讓他大讚絕對是出國必備的科技旅遊軍師。（圖／翻攝3cTim哥生活日常 YT）
出國不怕語言不通！內建「即時字幕」堪稱把妹神器

對於許多人出國旅遊最怕的語言隔閡，Google智慧眼鏡給出了超強解方，Tim哥實測發現，只要在眼鏡側邊向前滑動並輕觸一下，就能啟動翻譯小工具。當外國人說英文或西班牙文時，鏡片上會立刻以條列呈現中文翻譯，宛如看電影自帶字幕一樣清晰。這項即時翻譯功能讓Tim哥大喊「太誇張了」，他更幽默表示，如果雙方都配戴這款眼鏡，連「交日本女朋友」都能輕鬆溝通，絕對是出國必備的科技旅遊軍師。

AI語音助理發威！全中文支援搞定生活大小事

有別於過去的產品，這次的Android XR智慧眼鏡完美注入了AI靈魂，且完全支援中文語音控制。使用者只需開口，就能輕鬆播放周杰倫的音樂，還能透過在眼鏡右側滑動兩根手指來調節音量。此外，舉凡查詢天氣、將長榮航空BR17航班加入行事曆、設定導航或收發Email，全都能靠語音指令輕鬆搞定。

拍照結合Gemini Nano，一聲令下秒換衣服顏色

眼鏡內建的相機功能與Gemini Nano深度結合，帶來驚人的AI後製能力。實測畫面中，Tim哥只要用口語下令：「幫我拍一張照片，然後把這位先生的衣服顏色換掉」，系統便會自動拍攝並瞬間將畫面中男子的藍色衣服改成紅色。無論是要加上搞笑帽子、移除背景人物，或是營造科幻背景，全都能在一個動作內自動完成。

在視覺體驗上，這款智慧眼鏡已經可以針對使用者的近視度數量身打造專屬鏡片。配戴後，視野中會出現猶如抬頭顯示器的彩色畫面，不僅非常清楚，還能隨時掌握當前時間、天氣狀況與專屬小工具。


相關新聞

Google全新智慧眼鏡來了！Android XR動口不動手、iPhone也能用

Google送福利「2族群」免費升級YouTube會員！原訂閱戶需手動取消

Gmail免費雲端空間剩5GB？Google證實「做1事」容量可解鎖到15GB

Google火力全開！Gemini 六大升級一次看！AI助理、影像生成進化

周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...