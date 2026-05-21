10年前Google曾推出過Google Glass，如今重返智慧眼鏡市場，結合Android開放生態與Gemini多模態AI，從頭打造出全新的Android XR空間運算系統。科技YouTuber Tim哥受邀前往Google I/O實體活動，搶先實測Google最新的智慧眼鏡，支援Gemini，還可即時翻譯，Tim哥大讚：是Meta最強對手。
出國不怕語言不通！內建「即時字幕」堪稱把妹神器
對於許多人出國旅遊最怕的語言隔閡，Google智慧眼鏡給出了超強解方，Tim哥實測發現，只要在眼鏡側邊向前滑動並輕觸一下，就能啟動翻譯小工具。當外國人說英文或西班牙文時，鏡片上會立刻以條列呈現中文翻譯，宛如看電影自帶字幕一樣清晰。這項即時翻譯功能讓Tim哥大喊「太誇張了」，他更幽默表示，如果雙方都配戴這款眼鏡，連「交日本女朋友」都能輕鬆溝通，絕對是出國必備的科技旅遊軍師。
AI語音助理發威！全中文支援搞定生活大小事
有別於過去的產品，這次的Android XR智慧眼鏡完美注入了AI靈魂，且完全支援中文語音控制。使用者只需開口，就能輕鬆播放周杰倫的音樂，還能透過在眼鏡右側滑動兩根手指來調節音量。此外，舉凡查詢天氣、將長榮航空BR17航班加入行事曆、設定導航或收發Email，全都能靠語音指令輕鬆搞定。
拍照結合Gemini Nano，一聲令下秒換衣服顏色
眼鏡內建的相機功能與Gemini Nano深度結合，帶來驚人的AI後製能力。實測畫面中，Tim哥只要用口語下令：「幫我拍一張照片，然後把這位先生的衣服顏色換掉」，系統便會自動拍攝並瞬間將畫面中男子的藍色衣服改成紅色。無論是要加上搞笑帽子、移除背景人物，或是營造科幻背景，全都能在一個動作內自動完成。
在視覺體驗上，這款智慧眼鏡已經可以針對使用者的近視度數量身打造專屬鏡片。配戴後，視野中會出現猶如抬頭顯示器的彩色畫面，不僅非常清楚，還能隨時掌握當前時間、天氣狀況與專屬小工具。
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對於許多人出國旅遊最怕的語言隔閡，Google智慧眼鏡給出了超強解方，Tim哥實測發現，只要在眼鏡側邊向前滑動並輕觸一下，就能啟動翻譯小工具。當外國人說英文或西班牙文時，鏡片上會立刻以條列呈現中文翻譯，宛如看電影自帶字幕一樣清晰。這項即時翻譯功能讓Tim哥大喊「太誇張了」，他更幽默表示，如果雙方都配戴這款眼鏡，連「交日本女朋友」都能輕鬆溝通，絕對是出國必備的科技旅遊軍師。
AI語音助理發威！全中文支援搞定生活大小事
有別於過去的產品，這次的Android XR智慧眼鏡完美注入了AI靈魂，且完全支援中文語音控制。使用者只需開口，就能輕鬆播放周杰倫的音樂，還能透過在眼鏡右側滑動兩根手指來調節音量。此外，舉凡查詢天氣、將長榮航空BR17航班加入行事曆、設定導航或收發Email，全都能靠語音指令輕鬆搞定。
拍照結合Gemini Nano，一聲令下秒換衣服顏色
眼鏡內建的相機功能與Gemini Nano深度結合，帶來驚人的AI後製能力。實測畫面中，Tim哥只要用口語下令：「幫我拍一張照片，然後把這位先生的衣服顏色換掉」，系統便會自動拍攝並瞬間將畫面中男子的藍色衣服改成紅色。無論是要加上搞笑帽子、移除背景人物，或是營造科幻背景，全都能在一個動作內自動完成。
在視覺體驗上，這款智慧眼鏡已經可以針對使用者的近視度數量身打造專屬鏡片。配戴後，視野中會出現猶如抬頭顯示器的彩色畫面，不僅非常清楚，還能隨時掌握當前時間、天氣狀況與專屬小工具。