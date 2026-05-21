美國總統川普對伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）將登上大螢幕！外媒《綜藝》（Variety）報導，好萊塢知名導演麥可貝（Michael Bay）將親自執導，劇情將聚焦在行動中兩名從伊朗被成功營救的美軍飛行員。
影劇媒體《綜藝》（Variety）週刊報導，麥可貝此次將與編劇加登豪爾（Scott Gardenhour）、製片史托夫（Erwin Stoff）再次聯手。三人此前曾合作過2016年的軍事劇情片（13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi）。
而在此次史詩怒火行動的拍攝中，麥可貝與史托夫將共同擔任製片人，而加登豪爾則負責將祖考夫（Mitchell Zuckoff）撰寫的事件紀實新書改編成電影劇本，該書預計於2027年正式出版。祖考夫此前也撰寫過《13小時：班加西的秘密士兵》的原著。
為增加電影真實感，麥可貝與美國軍方有長期的合作經驗，包括在拍攝《變形金剛》（Transformers）系列、《珍珠港》（Pearl Harbor）以及《13小時：班加西的秘密士兵》等作品時，皆有與美軍緊密合作。麥可貝在聲明中表示，「在我長達30年的職業生涯中，與國防部以及優秀的美國軍人合作，建立了一段非凡的夥伴關係」。他強調這部電影將頌揚「我們軍人的真正英雄主義和堅定不移的奉獻精神」。
「史詩怒火行動」是川普今年2月批准的對伊朗軍事行動。4月3日，一架美國 F-15E「打擊鷹」戰鬥機在參與「史詩怒火行動」時，於伊朗境內遭敵軍擊落，兩名飛行員落入敵境。美軍透過獨門通訊技術與隱蔽在山區的飛官取得聯繫，甚至利用疑似CIA的先進設備在64公里外成功偵測到飛官心跳。美軍兵分七路進行欺敵，不僅在地面炸出多個巨坑阻攔伊朗追兵，最終特種部隊更突擊伊朗山區，驚險將2名飛行員平安帶回。
在營救行動成功後，川普也在社群發文，「我們接到他了！我的美國同胞們，在過去的幾個小時裡，美國軍隊為我們其中一位不可思議的機組官員執行了美國歷史上最勇敢的搜救行動之一，他恰好也一位備受尊敬的陸軍上校，我非常興奮地讓大家知道，他現在安全無虞了！這位勇敢的戰士當時身處敵後險惡的伊朗山區，遭到我們的敵人搜捕，敵人每個小時都越逼越近，但他從未真正孤軍奮戰，因為他的三軍統帥、戰爭部長、參謀長聯席會議主席以及全體戰友們，24小時都在監控他的位置，並勤勉地為他的營救進行規劃。在我的指示下，美軍派遣了數十架配備了世界上最致命武器的飛機前去接運他。他受了傷，但他會沒事的。」
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而在此次史詩怒火行動的拍攝中，麥可貝與史托夫將共同擔任製片人，而加登豪爾則負責將祖考夫（Mitchell Zuckoff）撰寫的事件紀實新書改編成電影劇本，該書預計於2027年正式出版。祖考夫此前也撰寫過《13小時：班加西的秘密士兵》的原著。
「史詩怒火行動」是川普今年2月批准的對伊朗軍事行動。4月3日，一架美國 F-15E「打擊鷹」戰鬥機在參與「史詩怒火行動」時，於伊朗境內遭敵軍擊落，兩名飛行員落入敵境。美軍透過獨門通訊技術與隱蔽在山區的飛官取得聯繫，甚至利用疑似CIA的先進設備在64公里外成功偵測到飛官心跳。美軍兵分七路進行欺敵，不僅在地面炸出多個巨坑阻攔伊朗追兵，最終特種部隊更突擊伊朗山區，驚險將2名飛行員平安帶回。
在營救行動成功後，川普也在社群發文，「我們接到他了！我的美國同胞們，在過去的幾個小時裡，美國軍隊為我們其中一位不可思議的機組官員執行了美國歷史上最勇敢的搜救行動之一，他恰好也一位備受尊敬的陸軍上校，我非常興奮地讓大家知道，他現在安全無虞了！這位勇敢的戰士當時身處敵後險惡的伊朗山區，遭到我們的敵人搜捕，敵人每個小時都越逼越近，但他從未真正孤軍奮戰，因為他的三軍統帥、戰爭部長、參謀長聯席會議主席以及全體戰友們，24小時都在監控他的位置，並勤勉地為他的營救進行規劃。在我的指示下，美軍派遣了數十架配備了世界上最致命武器的飛機前去接運他。他受了傷，但他會沒事的。」
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