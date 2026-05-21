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蘇巧純爭議不斷！白營控「蘇友友」拿標案

被指控「蘇友友」撈標案！蘇辦回嗆：轉移焦點

民眾黨新北市議員參選人林子宇等人今（21）日指控，民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純等人分食政府標案。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨·夷將澤回擊，蘇巧純不僅沒參與投標、沒有參與評選過程，不知道對手要抹黑什麼，每到選舉就會拿出來冷飯冷炒，民眾黨拿不出實質證據就只能影射抹黑，不禁讓人懷疑，是不是想幫忙掩蓋國民黨候選人李四川家族的犯罪醜聞？民眾黨新北議員參選人林子宇今日在記者會指控，蘇巧慧、蘇巧純都擔任過由蘇貞昌創辦的「超越文創教育基金會」執行長，並且超越基金會的三位董事，包括肯特動畫負責人張永昌、牽猴子公司負責人王師、大吉祥公司負責人吳永吉，狂撈政府標案；而蘇巧純過去的「23設計」在獲取政府標案時，甚至被抓包違反承諾偷偷接標案，爭議不斷。對此，蘇巧慧辦公室發言人馬亨亨·夷將指出，蘇巧純是得過國際設計大獎的互動設計師，也常擔任國內外大獎的評審，至於每到選舉就會被提起的案件，蘇巧純團隊承接的是下游的下游的設計案，蘇巧純不僅沒參與投標、沒有參與評選過程，不知道對手要抹黑什麼。馬亨亨質疑，恰巧昨天才剛傳出李四川的弟弟在法庭坦承自己恐嚇勒索環保業者，造成小琉球臭氣沖天的行為，今天就有人急著開一個「冷飯冷炒」的記者會，不禁讓人懷疑是不是想幫忙掩蓋國民黨候選人李四川家族的犯罪醜聞？馬亨亨感嘆，今天白營記者會所指出的人選，都是各領域的精英，民眾黨拿不出不正當手段獲取標案的證據，只能用這種影射抹黑的手法，令人搖頭。選戰期間，候選人就是比政見、比執行力、比創意，這才是市民之福。