我是廣告 請繼續往下閱讀

內政部次長馬士元今（21）日透露，正在爭取空勤總隊「攬才留才獎金」增加，預計將「大幅調升」空勤薪資，對標民間企業。此外，內政部針對警察、消防、移民、空勤的照顧，除行政院已核定的調高警勤加給、消防危險加給之外，也已向行政院爭取相關工作獎金，希望進一步照顧同仁。內政部今舉行部務會報後記者會，針對爭取空勤總隊人員加給、津貼進度，空勤總隊副總隊長林國強說，目前已經在行政院人事總處作業，行政程序需要會辦給行政院相關單位提供意見，希望此案能進入成案。至於今年底是否可爭取到，他說樂觀其成。內政部次長馬士元補充，台灣這幾年除了開放山林以外，還有很多新興產業，其中航空業這幾年發展很快，民間的直升機公司也投入很多服務。現在到處都缺工，對空勤總隊來講，希望經過長時間且非常昂貴訓練的國軍飛行員，在離開軍旅生活後，他的第二個工作選擇，就是內政部的空勤總隊，而不是到民間的企業去，因為這樣的話，對政府投入的資源會比較可惜。馬士元說，因此內政部爭取空勤總隊飛行員的獎金，主要就是留才，因為他們跟民間競爭，薪水其實是比較沒有競爭力的，所以必須要大幅調升空勤飛行員的薪資，若不這樣做的話，沒有辦法搶到人才，未來機隊的維持或是山難、海上急難服務會有困難，這是非常現實的問題。