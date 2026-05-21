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資深演員朱德剛、楊麗音、于子育近日攜手合作全新黑色幽默舞台劇《你來的時候》，戲談的是長照與人生走到生命終點前的思考，在今（21）日的記者會上，聊到現實生活中哥姐們是否已經財富自由時，楊麗音突然大爆料，朱德剛曾經有機會財富自由，身上曾經有數百萬，可以在台北市外圍買房，但因為太佛系，硬生生錯失了讓資產翻3倍的暴富機會，身為老友，她為朱德剛感到可惜。訪問現場，于子育與楊麗音被問到手頭資產是否算財富自由？于子育謙虛表示自己仍在努力工作，楊麗音則幽默笑稱自己是「自由財」，賺少開銷就變少，心態自在最重要。楊麗音突然將砲火轉向身旁的朱德剛，忍不住向媒體「控訴」：「剛哥喔，不是我愛說他，他從以前到現在都這樣，對財都不太理。」 楊麗音表示，當年台灣房地產正如火如荼飆漲時，朱德剛身上其實揣著幾百萬的現金。當時身邊所有老朋友都看好時機，瘋狂拉著他、規勸他：「你去買！把三峽（房子）買下來！把那邊買下來。」沒想到，朱德剛耳根子極硬，執意要把這筆錢乖乖帶去花蓮過退休生活，楊麗音至今想起來仍替他感到無比惋惜，搖頭直呼：「他那時候如果真的在三峽買下來，後來再把它賣掉，早就已經賺了兩倍、三倍了！可是他就這樣錯過。」面對老友楊麗音在媒體面前的「痛心指控」，坐擁花蓮好山好水的朱德剛在一旁聽得哈哈大笑。他拍拍胸膛豁達地回應：「我覺得還好啦！我個人的座右銘就是：是你的就是你的，不是你的那就沒有。」 他坦言當時朋友確實一直苦口婆心，但他對投資房地產真的完全沒興致。朱德剛表示，這十年來自己幾乎把重心移到花蓮、過著半退休生活，一邊陪伴當地的偏鄉孩子，「到花蓮步調比較慢，其實是讓我反而可以在工作當中，享受那種退休感。」 雖然沒能成為三峽的房產大亨，但如今在花蓮過得自得其樂，資產配置也過得下去，對他而言，這種心靈的富足才是真正的財富自由。