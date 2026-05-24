位於台北市中山區的「錦新大樓」，前身是時代大飯店，曾發生過火災、跳樓等意外，奪走19條人命。不過有民眾貼出錦新大樓的租屋廣告，一間約6坪大小的套房，每月租金居然要價1萬6千元，引發熱議，許多人紛紛分享，「裡面有一層樓專門供奉一堆神主牌位，整棟樓的氣氛很陰森」、「之前晚上路過確實挺恐怖的，除非是真的沒選擇不然不敢想像真的有人會花1萬6租那邊」。
月租金開價1萬6 眾人分享經驗
原PO在Threads上分享租屋網站的招租訊息，只見招租標題寫著「中山國小捷運旁」、「獨立套房」、「可租補入籍」，每月租金要1萬6千元到1萬7千元不等，看似條件相當好，但社區卻是「錦新大樓」，讓原PO忍不住感嘆，「這凶宅一個月還可以開16000，台北市也是沒誰了」。
貼文一出，引發眾人討論，有人分享自己去看房的經驗，「這大樓超可怕，便宜都別租，有一次我要去看房，因為是寫直接跟管理員要鑰匙自己去看就好，管理員卻冷冷的跟我說沒有，然後眼睛閉著、揮揮手示意我走，可能在暗示我千萬不要租吧」、「裡面有一層樓專門供奉一堆神主牌位，整棟樓的氣氛很陰森」、「光門口就能勸退很多人了吧，之前晚上路過確實挺恐怖的，除非是真的沒選擇，不然不敢想像真的有人會花1萬6租那邊」。
租金比附近仍算便宜 超多人租
也有其他人指出，「那棟也不是全部都凶宅，而且居住人數滿到嚇死人，300多戶幾乎滿租」、「其實裡面真的還好」、「又不是每間都凶宅」、「附近都2萬了，就是因為凶宅才1萬6，現代社會人要比鬼凶」、「價格比鬼凶」。
錦新大樓30多年來發生過火災、跳樓等意外，奪走19條人命，被封為「台北第一凶宅」，不過地段相當好，鄰近林森北路和捷運站，根據實價登錄指出，錦新大樓單價來到5字頭，2025年底還有58萬元的成交單價，以台北市房價來說相當親民，是許多投資客喜愛的投資標的，租給年輕租客投報率相當高。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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原PO在Threads上分享租屋網站的招租訊息，只見招租標題寫著「中山國小捷運旁」、「獨立套房」、「可租補入籍」，每月租金要1萬6千元到1萬7千元不等，看似條件相當好，但社區卻是「錦新大樓」，讓原PO忍不住感嘆，「這凶宅一個月還可以開16000，台北市也是沒誰了」。
貼文一出，引發眾人討論，有人分享自己去看房的經驗，「這大樓超可怕，便宜都別租，有一次我要去看房，因為是寫直接跟管理員要鑰匙自己去看就好，管理員卻冷冷的跟我說沒有，然後眼睛閉著、揮揮手示意我走，可能在暗示我千萬不要租吧」、「裡面有一層樓專門供奉一堆神主牌位，整棟樓的氣氛很陰森」、「光門口就能勸退很多人了吧，之前晚上路過確實挺恐怖的，除非是真的沒選擇，不然不敢想像真的有人會花1萬6租那邊」。
也有其他人指出，「那棟也不是全部都凶宅，而且居住人數滿到嚇死人，300多戶幾乎滿租」、「其實裡面真的還好」、「又不是每間都凶宅」、「附近都2萬了，就是因為凶宅才1萬6，現代社會人要比鬼凶」、「價格比鬼凶」。
錦新大樓30多年來發生過火災、跳樓等意外，奪走19條人命，被封為「台北第一凶宅」，不過地段相當好，鄰近林森北路和捷運站，根據實價登錄指出，錦新大樓單價來到5字頭，2025年底還有58萬元的成交單價，以台北市房價來說相當親民，是許多投資客喜愛的投資標的，租給年輕租客投報率相當高。
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