中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周台灣持續高溫炎熱，各地白天高溫30至34度，大台北、中南部近山區36度，周末前天氣多雲到晴，午後北部、宜花及山區易有雷陣雨；下周三（5月27日）鋒面接近、水氣增多，下周五、下周六（5月30日至5月31日）全台降雨機率提升，中北部雨勢較明顯。此外，菲律賓東方海面下周末可能有熱帶擾動發展，不排除6月初接近台灣。

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明天天氣多雲　午後北部、宜花有雷雨

氣象署預報員黃恩鴻指出，鋒面明天還留在北部海面，桃園以北、新竹至嘉義山區有零星短暫降雨，其他地區維持多雲，午後「北部、宜蘭、花蓮、各地山區」不定時有局部短暫雷陣雨。

▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
周末短暫放晴！周三鋒面接近

黃恩鴻提及，周六水氣減少，全台天氣晴到多雲，午後零星降雨的範圍落在「宜蘭、花蓮、各地山區」，周日至下周二高溫炎熱，午後宜蘭有局部短暫雷陣雨，花蓮、中部以北山區有零星短暫雷陣雨。周日、下周一清晨，受海陸風輻合影響，南台灣沿海也有零星短暫降雨機率。

黃恩鴻提醒，下周三、下周四鋒面接近，水氣明顯增多，午後大台北、宜蘭有局部短暫雷陣雨，花蓮、中部以北山區則有零星短暫雷陣雨；下周五、下周六鋒面抵達台灣，全台降雨機率提高，中部以北雨勢較明顯。

▲未來一周全台高溫炎熱，白天高溫都能突破30度，不過早晚溫差仍較大。（圖／中央氣象署）
▲未來一周全台高溫炎熱，白天高溫都能突破30度，不過早晚溫差仍較大。（圖／中央氣象署）
熱帶擾動醞釀中！6月初不排除靠近台灣

氣溫方面，黃恩鴻說明，未來一周各地白天高溫30至34度，大台北盆地、中南部近山區有局部36度高溫，台東地區要慎防焚風出現。

颱風動態部分，黃恩鴻補充，下周末在菲律賓東方海面處於低壓帶，內部有「熱帶擾動」發展機率，但目前強度及路徑變化仍大，若有系統接近台灣，時間可能落在6月初。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...