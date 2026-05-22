台北國際觀光博覽會（TTE）將於今（22）日開跑，台灣虎航也因應TTE推出線上旅展，繼上週針對南部出發航線推促銷之後，本週針對台北、台中出發飛往日本、韓國、東南亞共29條航線，推出單程最低未稅價1199元起之優惠，5月22日10:00開跑，活動至5月25日23:59止，《NOWNEWS今日新聞》整理29條航線優惠價與日期等相關資訊。
🟡「台灣虎航TTE旅展優惠」資訊一覽：
優惠時間：2026年5月22日10:00～2026年5月25日的23:59
適用旅遊期間：2026年5月22日 ~ 2027年3月27日（部分航線僅至2026年10月24日）
優惠內容：針對台北、台中出發，往日本、韓國、東南亞各航線推出單程未稅1199元優惠價
📍「台灣虎航TTE旅展優惠」29條航線一覽：
▪️台北-濟州 1199元起
▪️台北-沖繩/石垣島/仁川/釜山 1399元起
▪️台北-福岡/大阪/大分/佐賀/米子/宮崎/岡山/峴港 1799元起
▪️台北-東京（成田、羽田）/名古屋/小松 1899元起
▪️台北-高知 2099元起
▪️台北-仙台/花卷/新潟/札幌 2299元起
▪️台北-秋田/福島 2399元起
▪️台北-函館/普吉島 2599元起
▪️台中-沖繩/濟州 1399元起
星宇航空再獲SKYTRAX五星航空認
證
星宇航空則是宣告，近期再度榮獲國際航空評鑑機構SKYTRAX五星航空認
證，連續兩年獲得航空業最高榮譽。 星宇航空提到，2025年開航滿五年即首度取得五星航空評級， 成為全球少數能在短時間內獲此殊榮的航空公司； 2026年再度成功蟬聯， 進一步展現星宇航空於全球高端航空市場中的競爭力與品牌實力。
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優惠時間：2026年5月22日10:00～2026年5月25日的23:59
適用旅遊期間：2026年5月22日 ~ 2027年3月27日（部分航線僅至2026年10月24日）
優惠內容：針對台北、台中出發，往日本、韓國、東南亞各航線推出單程未稅1199元優惠價
📍「台灣虎航TTE旅展優惠」29條航線一覽：
▪️台北-濟州 1199元起
▪️台北-沖繩/石垣島/仁川/釜山 1399元起
▪️台北-福岡/大阪/大分/佐賀/米子/宮崎/岡山/峴港 1799元起
▪️台北-東京（成田、羽田）/名古屋/小松 1899元起
▪️台北-高知 2099元起
▪️台北-仙台/花卷/新潟/札幌 2299元起
▪️台北-秋田/福島 2399元起
▪️台北-函館/普吉島 2599元起
▪️台中-沖繩/濟州 1399元起
星宇航空再獲SKYTRAX五星航空認
星宇航空則是宣告，近期再度榮獲國際航空評鑑機構SKYTRAX五星航空認