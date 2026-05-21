美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平的「川習會」才剛落幕不久，他便鬆口表示，願意與台灣總統賴清德通話，但未透露明確時間點，引發國際高度關注。至於通話內容將談論什麼？背後又有什麼目的？資深媒體人黃暐瀚直言，目前不必過度著急，同時也提到今年11月是個關鍵時間點，屆時川普的態度也可能有所變化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
川普真要與台灣總統通話？北京恐氣到跳腳

黃暐瀚今（21）日在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中分析，中國不可能接受川普直接與賴清德對話，若真的成真，北京勢必強烈反彈；而川普之所以可能願意這麼做，背後核心目的恐怕還是「利益最大化」。

黃暐瀚表示，他不認為川普會事先「知會中國」再與賴清德通話，因為中國根本無法接受這件事。他指出，北京長期不承認中華民國存在，也不承認台灣總統的正當性，因此中國官方每次談到台灣問題時，都會重申「沒有中華民國總統、沒有台灣總統」，並堅持「一中政策」，反對任何美台官方接觸。

川普變化莫測！唯一真理是「利益最大化」

黃暐瀚直言，若川普真的與賴清德通話，中國外交部這幾天勢必會出現激烈抗議，強調「切勿違背一中政策」，並對美方施壓。他認為，北京唯一能接受的，可能只有川普拒絕再對台軍售，而不是與台灣官方直接互動。

不過，黃暐瀚也坦言，川普向來是難以預測的政治人物，很多明知會引發中國憤怒的事情，他依然可能照做，因為川普的思維始終圍繞著利益交換，「他要的是從台灣與中國雙方拿到最大的利益」。

關鍵落在「今年11月」　川普態度恐改變

黃暐瀚進一步形容，川普對台策略可能不只是「陪你吃飯」，甚至可能變成「直接嫁給你」，意指美台關係可能進一步升溫，但背後仍是建立在利益計算之上。他指出，川普最在意的仍是自己的政治成績與選情，因為若無法展現成果，今年11月後恐提前陷入「跛腳總統」危機。

因此，黃暐瀚認為，今年11月以前的川普，與11月後不論選舉結果如何的川普，可能會呈現截然不同的風格與策略，外界目前也不必過度著急，仍需持續觀察美中台三方互動變化。

更多「賴川通話」相關新聞。

相關新聞

川賴通話要來了？林濁水警告別提1怪詞　川普最厭煩「這種話」

楊寶楨退黨內幕全說了！轟提名機制雙標　黃國昌「這4字」惹心寒

楊寶楨「不爽霸凌」退黨開撕！張育萌補刀：黃國昌鬥走的人又+1

台股飆破4萬點成日常！她酸爆馬英九「633全跳票」：民進黨做到了

林翊涵編輯記者

新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...