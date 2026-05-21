美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平的「川習會」才剛落幕不久，他便鬆口表示，願意與台灣總統賴清德通話，但未透露明確時間點，引發國際高度關注。至於通話內容將談論什麼？背後又有什麼目的？資深媒體人黃暐瀚直言，目前不必過度著急，同時也提到今年11月是個關鍵時間點，屆時川普的態度也可能有所變化。
川普真要與台灣總統通話？北京恐氣到跳腳
黃暐瀚今（21）日在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中分析，中國不可能接受川普直接與賴清德對話，若真的成真，北京勢必強烈反彈；而川普之所以可能願意這麼做，背後核心目的恐怕還是「利益最大化」。
黃暐瀚表示，他不認為川普會事先「知會中國」再與賴清德通話，因為中國根本無法接受這件事。他指出，北京長期不承認中華民國存在，也不承認台灣總統的正當性，因此中國官方每次談到台灣問題時，都會重申「沒有中華民國總統、沒有台灣總統」，並堅持「一中政策」，反對任何美台官方接觸。
川普變化莫測！唯一真理是「利益最大化」
黃暐瀚直言，若川普真的與賴清德通話，中國外交部這幾天勢必會出現激烈抗議，強調「切勿違背一中政策」，並對美方施壓。他認為，北京唯一能接受的，可能只有川普拒絕再對台軍售，而不是與台灣官方直接互動。
不過，黃暐瀚也坦言，川普向來是難以預測的政治人物，很多明知會引發中國憤怒的事情，他依然可能照做，因為川普的思維始終圍繞著利益交換，「他要的是從台灣與中國雙方拿到最大的利益」。
關鍵落在「今年11月」 川普態度恐改變
黃暐瀚進一步形容，川普對台策略可能不只是「陪你吃飯」，甚至可能變成「直接嫁給你」，意指美台關係可能進一步升溫，但背後仍是建立在利益計算之上。他指出，川普最在意的仍是自己的政治成績與選情，因為若無法展現成果，今年11月後恐提前陷入「跛腳總統」危機。
因此，黃暐瀚認為，今年11月以前的川普，與11月後不論選舉結果如何的川普，可能會呈現截然不同的風格與策略，外界目前也不必過度著急，仍需持續觀察美中台三方互動變化。
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黃暐瀚今（21）日在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中分析，中國不可能接受川普直接與賴清德對話，若真的成真，北京勢必強烈反彈；而川普之所以可能願意這麼做，背後核心目的恐怕還是「利益最大化」。
黃暐瀚表示，他不認為川普會事先「知會中國」再與賴清德通話，因為中國根本無法接受這件事。他指出，北京長期不承認中華民國存在，也不承認台灣總統的正當性，因此中國官方每次談到台灣問題時，都會重申「沒有中華民國總統、沒有台灣總統」，並堅持「一中政策」，反對任何美台官方接觸。
川普變化莫測！唯一真理是「利益最大化」
黃暐瀚直言，若川普真的與賴清德通話，中國外交部這幾天勢必會出現激烈抗議，強調「切勿違背一中政策」，並對美方施壓。他認為，北京唯一能接受的，可能只有川普拒絕再對台軍售，而不是與台灣官方直接互動。
不過，黃暐瀚也坦言，川普向來是難以預測的政治人物，很多明知會引發中國憤怒的事情，他依然可能照做，因為川普的思維始終圍繞著利益交換，「他要的是從台灣與中國雙方拿到最大的利益」。
關鍵落在「今年11月」 川普態度恐改變
黃暐瀚進一步形容，川普對台策略可能不只是「陪你吃飯」，甚至可能變成「直接嫁給你」，意指美台關係可能進一步升溫，但背後仍是建立在利益計算之上。他指出，川普最在意的仍是自己的政治成績與選情，因為若無法展現成果，今年11月後恐提前陷入「跛腳總統」危機。
因此，黃暐瀚認為，今年11月以前的川普，與11月後不論選舉結果如何的川普，可能會呈現截然不同的風格與策略，外界目前也不必過度著急，仍需持續觀察美中台三方互動變化。
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