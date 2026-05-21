韓國男團ZEROBASEONE（ZB1）去年曾受邀來到台灣，以九人完全體制登上高雄《KT POP》拼盤演唱會舞台，然而中國籍成員章昊與Ricky卻在演出前夕，臨時以「身體不適」為由缺席，導致演出陣容大幅縮減，不僅讓粉絲超錯愕，也讓主辦蒙受了巨大損失。近日有網友發現主辦單位向韓國經紀公司求償的判決書，才發現兩人不參加台灣演出的原因竟然是「國台辦出手」，掀起許多粉絲討論。
ZB1中國成員缺席台灣演出！疑是因國台辦出手
ZB1去年原定以9人完整體登上高雄《KT POP》演唱會舞台，然而中國籍成員章昊、Ricky卻在演出前夕宣布缺席，老么韓維辰也因身體不適不參與彩排，人氣成員紛紛缺席，讓許多粉絲非常錯愕。
當時ZB1經紀公司WK1對外說明，章昊、Ricky是因為健康因素無法出席，然而根據司法院判決書系統，主辦單位透露，成員章昊、Ricky原本所屬的經紀公司樂華娛樂，在演出前一天臨時告知不參加演出，原因為「家人接獲自稱國台辦人員來電通知不得在臺灣演出」，政治因素使得兩人無法履行合約參加演唱會。
主辦方認為成員變動導致活動安排混亂，也造成巨大退票與商譽損失，因此向相關單位提出求償訴訟，目前案件針對樂華娛樂部分已移送桃園地方法院審理，後續發展仍待司法釐清。另一方面，隨著ZB1合約期滿，原屬樂華娛樂的章昊、Ricky、金奎彬與韓維辰已正式退出團體，並另外組成團體AND2BLE出道，ZEROBASEONE則調整為5人體制活動。
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ZB1去年原定以9人完整體登上高雄《KT POP》演唱會舞台，然而中國籍成員章昊、Ricky卻在演出前夕宣布缺席，老么韓維辰也因身體不適不參與彩排，人氣成員紛紛缺席，讓許多粉絲非常錯愕。
當時ZB1經紀公司WK1對外說明，章昊、Ricky是因為健康因素無法出席，然而根據司法院判決書系統，主辦單位透露，成員章昊、Ricky原本所屬的經紀公司樂華娛樂，在演出前一天臨時告知不參加演出，原因為「家人接獲自稱國台辦人員來電通知不得在臺灣演出」，政治因素使得兩人無法履行合約參加演唱會。
主辦方認為成員變動導致活動安排混亂，也造成巨大退票與商譽損失，因此向相關單位提出求償訴訟，目前案件針對樂華娛樂部分已移送桃園地方法院審理，後續發展仍待司法釐清。另一方面，隨著ZB1合約期滿，原屬樂華娛樂的章昊、Ricky、金奎彬與韓維辰已正式退出團體，並另外組成團體AND2BLE出道，ZEROBASEONE則調整為5人體制活動。