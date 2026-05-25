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台中正站在能源與產業轉型的十字路口。作為中部精密機械、智慧製造與綠能產業的重要樞紐，台中未來要發展半導體設備、離岸風電、儲能、低碳製造等產業，必然需要穩定能源、關鍵製程與相應工業用地支撐。然而，當社會一聽到石化、化學、重金屬、電鍍等字眼，往往立即聯想到污染與公安風險。這樣的憂慮並非沒有道理，但城市發展若只剩下「全面排斥」，反而可能讓真正需要被管理的製程失去制度化容納空間。台中需要的不是把工業趕出視野，而是以「精準管理」取代「全面否定」，讓甲種工業區回到法制化、透明化、可監督的治理軌道。台灣土地使用管制有其制度脈絡。都市計畫土地依《都市計畫法》及相關施行細則管理，非都市土地則依《區域計畫法》及《非都市土地使用管制規則》編定不同用地。工業用地也並非一體適用，而是依環境風險、公共安全與產業型態區分。一般而言，丁種建築用地多屬非都市土地中供工業建築使用；乙種工業區偏向公害較輕微的一般工業；甲種工業區則承擔較高規格工業活動的管理任務。依相關都市計畫法規，甲種工業區並非毫無限制，而是透過明確規範，區隔可容許與不可容許的工業行為。換言之，甲工的存在並不是為污染開門，而是為風險設邊界。若城市確實需要部分具環境風險的上游製程，就應集中於適當區位，透過隔離帶、廢水廢氣處理、消防安全、廢棄物管理與定期稽核加以納管，避免其零散分布於社區周邊，造成更難控管的風險。必須說清楚的是，「甲工用途」不等於「高污染」。真正關鍵在於企業採用什麼技術、政府如何審查、地方如何監督。今日工業製程已不同於過去，封閉式製程、即時監測、污染防治、碳捕捉、能源管理與循環利用技術，都能大幅降低環境衝擊。台中若要發展綠能與高階製造，就不能只享受終端產業的光鮮成果，卻完全排斥其上游供應鏈。石化、化學材料、金屬處理、儲能設備等產業，只要導入低排放、低耗能與高安全標準，就可能成為半導體、離岸風電、電池與智慧電網的重要支撐。地方發展的目標，不應是把所有風險想像成災難，而是把風險降到最低、把貢獻發揮到最大。這才是成熟城市該有的治理能力。台中產業鏈完整，是城市競爭力所在。但未來產業競爭，不只比土地與勞動力，更比能源韌性、低碳能力與供應鏈完整度。若因社會疑慮而全面拒絕甲工內的關鍵建設，特別是儲能、能源調度、環保設施或必要公共事業，短期看似降低爭議，長期卻可能讓台中在全球供應鏈中逐漸邊緣化。因此，政策上應採取中央與地方雙重把關。中央應訂出清楚法規、技術標準、排放規範與資訊揭露要求；地方則應負責個案審查、居民溝通、總量控管、公安稽核與後續追蹤。企業也不能只說「合法」，更應主動公開排放數據、風險評估與應變計畫，讓信任建立在資料，而非口號上。台中市有機會將甲種工業區重污染的偏見，翻轉成乾淨低碳的全新印象。以大數據監測取代情緒對抗，以科學治理取代鄰避政治，這才是城市往前走的路。台中的未來不在於消滅工業，而在於嚴謹納管。居民有權要求安全，產業也有責任接受更高標準檢驗。真正的問題不是要不要工業，而是要不要用更成熟的制度管理工業。甲工土地若能在中央法規引導與地方執行監督下運作，就不必然是地方恐懼的來源，而可以成為台中邁向智慧、綠色、低碳城市的重要後盾。安全與繁榮不是二選一；關鍵在於，政府敢不敢把關、企業願不願透明、地方能不能用科學而非恐懼，決定自己的未來。