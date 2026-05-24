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▲李純（右）和馬頔（左）在《妻子的浪漫旅行2006》裡一起看極光，馬頔為李純披上頭紗，成為節目裡經典的一幕，幸福感爆棚。（圖／翻攝自微博）

中國綜藝節目全新一季《妻子的浪漫旅行2026》正在熱播，本季節目打破以往「妻子單向旅行、丈夫棚內觀察」的舊模式，全面升級為「丈夫旅行社」的新形態，由丈夫們全程策劃旅行，主打夫妻雙向奔赴、共同守護和合作的敘事，呈現現代婚姻的多樣面貌，節目也邀請到4組風格迥異的明星伴侶，有老夫老妻也有新手爸媽，同為姐弟戀組合的伊能靜與秦昊、金莎和孫丞瀟，以及歡喜冤家李純和馬頔、體壇夫婦孫楊和張豆豆，到異鄉旅行，就是考驗相處的時刻。《NOWNEWS今日新聞》特別整理本季4對夫妻特色、節目亮點、播出時間和平台，帶您一次掌握。結婚11年的鋼婚夫妻，二度回歸節目。 58歲的伊能靜與48歲的秦昊育有一女，家庭三代同行。相處模式為嘴上互懟、行動寵溺。2025年10月新婚的文藝伴侶，演員與民謠歌手組合，首次合體綜藝。不辦婚禮、不拍婚紗照、暫不生育，追求精神同頻與極簡浪漫。雖然有小摩擦，如家具選購爭執），但快速和解，相處模式強調舒服大於儀式。42歲與25歲的姐弟戀情侶，相差17歲，2026年2月領證，節目以準夫妻到新婚身分亮相。甜蜜黏膩，情緒穩定，敢於面對外界質疑，以高儀式感規劃未來，代表雙向堅定的愛情觀。游泳、藝術體操雙奧運冠軍夫妻，低調隱婚3年，育有子女，在節目中首次公開家庭生活。理性務實又不失浪漫，孫楊被稱為聽話型選手，張豆豆主導生活細節，節目中可看見強強聯合的運動家庭日常。松弛感滿滿的老夫老妻、姐弟戀。伊能靜與秦昊這一對的相處，堪稱婚姻教科書等級。在節目中，伊能靜很能給予先生情緒價值，充滿了熟女智慧，她總能精準讀懂秦昊的內心，給予最溫柔的理解。例如秦昊生病了還想陪觀光，馬上被伊能靜溫柔地訓斥，生病了不能陪，要回房間休息。誰知秦昊回到房間也不乖乖休息，還想幫忙宴席，伊能靜再度勸退，秦昊才乖乖地回房。最令人動容的是，秦昊在節目中首度透露，當年為了替心思細膩、對婚姻充滿儀式感的女方圓夢，他不顧外界眼光，霸氣為伊能靜舉辦了整整三場婚禮，這一舉動被網友狂讚根本是「直男審美與疼老婆的天花板」。新婚伴侶、喜歡專注經營自己的小家，走平凡的浪漫路線。以《慶餘年》走紅的實力派女星李純，遇上民謠獨立音樂人馬頔，這對跨界組合從一登場就充滿反差萌。在節目中，原本給人浪子印象的馬頔，在李純面前竟然一秒退化，變成為愛撒嬌的幼稚鬼，天天黏著老婆，互動含糖量直接飆破螢幕。李純則是既無奈又寵溺地包容著他，兩人打打鬧鬧、默契十足，引發粉絲瘋傳的夢幻名場面，是他們在俄羅斯追尋極光時，馬頔在絕美的極光夜空下，親手為李純戴上了夢幻頭紗，將民謠歌手的浪漫發揮到淋漓盡致。相差17歲、無懼外界眼光的姐弟夫妻。43歲的凍齡女星金莎與小她17歲的男友孫丞瀟，自從公開戀情後便長期處於輿論的風口浪尖。然而在本季節目中，這段備受考驗的「年下戀」卻有無比堅定的雙向奔赴。兩人在鏡頭前毫不避諱地大方放閃，孫丞瀟對金莎無微不至的照顧，以及金莎在面對外界質疑時對男方的堅定維護，都讓人看到他們專注於彼此愛意生長的純粹。他們以行動向觀眾證明，婚姻與愛情可以衝破年齡的限制，只要內心足夠強大，就能將生活活成最甜的偶像劇。： 這對體壇跨界夫妻的加入，為節目揭開了運動員卸下光環後、私下的神祕家庭生活面貌。在國際賽場上稱霸、形象無比霸氣的奧運金牌孫楊，在節目中竟然人設大崩塌，反差成為一個黏人、愛計較的超級大醋罈，反而是張豆豆依舊保持著運動員的冷靜與理性。節目組最珍貴的地方在於，記錄了他們的甜蜜，也還原了兩人在日常相處、育兒觀念上的摩擦與性格碰撞。不加濾鏡、超接地氣的暖心日常，觸動了觀眾，引發大眾對現代年輕夫妻如何共同成長的熱烈討論。