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全新黑色幽默舞台劇《你來的時候》由金獎卡司楊麗音、于子育、朱德剛等人主演，這部戲深刻探討長照與生命終點的道別課題。沒想到戲如人生，編導王靖惇在今（21）日的記者會自爆，日前因為突發腎結石被緊急送往醫院急診，當下劇烈痛楚好似生小孩，讓他在急診室病床上瘋狂胡思亂想，甚至當場腦補是不識得了腹膜炎，崩潰得開始思考和交待身後事。王靖惇回憶起驚魂的禮拜一，他表示雖然本來就很常長腎結石，但這次發作卻是人生中最痛的一次。他形容那種撕心裂肺的痛楚，完全可以匹敵都市傳說：「據說這跟生小孩的疼痛等級是差不多一樣的！當下真的痛到覺得自己快要昏過去、甚至休克。」在急診室等待的煎熬過程中，王靖惇因為疼痛指數破表，腦袋開始不受控制地胡思亂想，驚恐自問會不會是嚴重的腹膜炎？「我當下甚至真切地想著，如果今天就是我活著的最後一天，那我還有什麼事情是還沒有做的？」痛到理智斷線的他，忍不住對著床邊大喊：「不行！醫生先幫我止痛！」沒想到一旁的護理師看慣大風大浪，非常平靜地冷回他一句：「我是護理師，不是醫生，還是要請醫生幫你開喔。」所幸在經過緊急治療後，王靖惇已無大礙。他表示，自己過往作品《如此美好》、《美好如此》，寫的是自己對父母離開的真實生命經驗；但這次的新作《你來的時候》寫的不是自己的故事，靈感來自他閱讀的長照相關生命書籍。王靖惇說，排戲前夕突然經歷急診驚魂記，反而像一個神祕的啟示，成了他創作的強心針。王靖惇體悟到：「人在非常痛的當下，腦中真的會出現很多奇妙的想頭。」 他希望這部戲能成為台下觀眾的「鬧鐘」，當鬧鐘突然響起時，能勾起大家仔細去思考，當那一刻來臨，你會想些什麼？而劇名《你來的時候》中的「你」，可以是指美好的回憶、是愛情的火花，也可以是火車即將到站生命終點的那一刻。