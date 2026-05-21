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雙引擎推動！吳靜怡：替蘇巧慧創造了免費曝光

李四川淪為「看客」！吳靜怡揭藍營關鍵下一步

2026新北市長選舉，由國民黨李四川對戰民進黨蘇巧慧。時事評論員吳靜怡今（21）日指出，蘇巧慧的搜尋聲量暴增逾五倍，國民黨現在最大的危機就是主帥李四川卻淪為「看客」，而國民黨主席鄭麗文以「公主」標籤公開攻擊蘇巧慧，更是給了蘇巧慧舞台，意外把李推向邊緣。吳靜怡在臉書發文表示，新北市長選戰提前進入全國化攻防，鄭麗文以「公主」標籤公開攻擊蘇巧慧，表面上是要削弱蘇的政治正當性，但因為鄭是黨主席，攻擊本身即具有新聞價值，反而把蘇推上全國話題中心。從大數據資料觀察，蘇在5月20日站上近期最高峰，搜尋熱度較前一日暴增逾五倍，這代表新北選戰已從單純地方競爭，轉成全國關注議題。吳靜怡指出，更關鍵的是，這波聲量結構不是單一來源，而是「雙引擎」推動。第一個引擎，是蘇巧慧與沈伯洋清晨合體掃市場，喊出「雙北共好」，使新北選戰與台北選戰產生連動，這場行動不只是聯合拜票，而是民進黨試圖重組雙北選戰框架，以「蘇巧慧、沈伯洋」的雙北新世代組合，對上藍營「蔣萬安、李四川」的雙北治理組合，讓戰場從單一縣市競爭，擴大為雙北路線、世代形象與城市治理能力的整體對決。吳靜怡續指，第二個引擎，則是鄭麗文的攻擊，鄭早在5月8日新北中和區黨部活動中即提醒藍營「新北不是穩贏」，並以「公主親征」形容民進黨攻勢；5月20日又以「坐享其成的公主」攻擊蘇巧慧，蘇辦則回應，國民黨從黨主席到發言人避談市政、大打負面選戰。吳靜怡認為，這是一個典型的「敵對式曝光紅利」，鄭麗文不是一般地方民代，而是黨主席，當黨主席親自點名攻擊蘇巧慧，攻擊本身就具備新聞價值，國民黨原本想用「公主」標籤把蘇框進家族政治敘事，卻因為主席級攻擊的媒體放大效果，反而替蘇創造了免費曝光。吳靜怡表示，新北選情具有極高戰略意義，蘇巧慧已經被藍營認定為今年大選的真正威脅，藍營口中的「新北不是穩贏」，其實正好證明新北選戰已經進入高度競爭狀態，鄭麗文的「公主」攻擊，短期內確實動員藍營情緒，但也同時替蘇製造了更大的曝光舞台。吳靜怡直言，接下來真正關鍵，不是鄭麗文能不能繼續貼標籤，而是蘇巧慧能不能把這波聲量高峰，轉化成新北市民對治理能力的信任；國民黨現在最大的危機就是主帥李四川卻淪為「看客」，要論公主，蔣萬安更是標準蔣家公子，鄭這次的出手，不僅幫蘇穩固了綠營共主的位置，更意外地把李推向了邊緣。吳靜怡分析，這波聲量變化不只是網路熱度，而是新北選戰提前全國化的重要訊號，誰能把「被攻擊」轉化為「被看見」，再把「被看見」轉化為「被信任」，將是新北選情後續觀察的關鍵。