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探討青少年心理痛點 憑細膩口碑創「長尾效應」

▲《鏡之孤城》故事圍繞在因校園霸凌而拒學的國中生「小心」，與另外六名命運相似的青少年，共同展開一場尋找「奇蹟鑰匙」的冒險。（圖／鏡之孤城X）

▲這群在現實中面臨霸凌、拒學等創傷的青少年，在城堡中得以隱匿真實世界的身分，以一種「匿名化」的互動建立起心理安全感。（圖／鏡之孤城X）

宛如「線上遊戲大廳」的孤城 側寫現代青少年的虛擬避風港

▲片中限定時間開放的「孤城」，宛如青少年在現實受挫時，選擇遁入的線上遊戲大廳；而「狼小姐」頒布的尋找鑰匙規則，則對應到遊戲中的解任務機制。（圖／鏡之孤城X）

金獎班底與實力派聲優陣容 奠定作品厚度

日本直木賞作家辻村深月同名百萬暢銷小說改編、曾榮獲第46屆日本電影學院獎（日本奧斯卡）優秀動畫賞的奇幻動畫電影《鏡之孤城》，官方今（21）日宣布將於6月5日在全台大銀幕迎來經典重映。《鏡之孤城》故事圍繞在因校園霸凌而拒學的國中生「小心」，透過房間神祕發光的鏡子，進入一座海上孤城，與另外六名命運相似的青少年，共同展開一場尋找「奇蹟鑰匙」的冒險。相較於主流商業動畫的熱血宏大，本片更著墨於青春期的孤獨、校園體制的冷漠及同儕間的心理拉扯。上映初期雖未帶起爆發性票房，卻憑藉後半段高能反轉與前後呼應的縝密伏筆，在台日兩地催出極佳口碑。值得一提的是，本片雖為奇幻題材，其核心設定卻與青少年「網路遊戲文化」有著深刻的互文。片中限定時間開放的「孤城」，宛如青少年在現實受挫時，選擇遁入的線上遊戲大廳；而「狼小姐」頒布的尋找鑰匙規則，則對應到遊戲中的解任務機制。這群在現實中面臨霸凌、拒學等創傷的青少年，在城堡中得以隱匿真實世界的身分，以一種「匿名化」的互動建立起心理安全感。電影精準捕捉了當代青少年將虛擬空間視為精神避難所的社會現象，並透過角色們最終「組隊破關」拯救夥伴的過程，溫柔地將這份在虛擬世界獲得的勇氣，轉化為直面現實生活的力量。本片導演由曾執導《河童之夏》的原惠一擔任，動畫名廠 A-1 Pictures 操刀製作。在聲優編排上，除了大膽啟用當時年僅15歲、從千人海選中脫穎而出的女主角當真亞美，更邀集北村匠海、宮崎葵、蘆田愛菜等一線實力派演員橫跨配音；搭配梶裕貴、高山南等資深聲優助陣，精準拿捏青少年敏感而脆弱的情感線，成為本片的一大亮點。《鏡之孤城》提供觀眾重新審視青少年心理議題的機會。本片具備扎實的文學基礎，將社會關懷與奇幻冒險完美融合，而孤城的宏偉空間感和最後真相揭曉時的音效震撼，唯有透過大銀幕的沉浸式體驗才能完美傳達。