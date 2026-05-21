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台北101董事長賈永婕近日在網路節目《木曜四超玩》中，直言「你可以選擇不要當台灣人，那就不要在這裡」，言論一出引發部分人士圍剿。對此，旅美教授翁達瑞今（21）日臉書發文力挺，認為台灣社會有約兩成因戰亂被迫流亡的「非自願住民」，後代留在台灣卻變本加厲詆毀這塊土地，而賈永婕身為非自願住民的後代，能有這樣的自省，發言不僅合乎人情義理，更充滿勇氣與智慧。翁達瑞表示，賈永婕的發言之所以引起爭議，關鍵在於「台灣人」可以定義為「公民」或「居民」。若從居民的角度來看，抱怨土地難免，勸離或許包容性不夠；但若從公民的概念出發，公民權具有合約性質，既享受福利就該善盡義務。他認為賈永婕的立場顯然更接近後者，是針對台灣民主化後，因喪失政治特權而心生不甘、利用民主保護來做出傷害台灣行為的人，給予當頭棒喝。在民主的國家，這種吃裡扒外的人甚至會遭到法律制裁、剝奪公民權或遞解出境。翁達瑞強調，如果賈永婕夠兇悍，大可施壓政府追訴或呼籲社會唾棄這群人，但她最終「只建議他們離開台灣」，作法相對溫和，不應該遭到輿論圍剿。痛批許多掌握媒體麥克風的菁英缺乏論述能力，只會用言語羞辱外行，辜負了台灣的言論自由，也幫賈永婕講公道話。