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▲《公主與她的魔法扇》將在5月22日至24日於衛武營戲劇院登場。（圖／衛武營提供）

在巴黎與里昂的劇場演出深獲好評後，國立傳統藝術中心國光劇團與法國里昂新一代劇場（TNG）深度共製的跨國科技鉅獻《公主與她的魔法扇》將在5月22日至24日於衛武營戲劇院登場。《公主與她的魔法扇》於2025年赴法巡演期間表現亮眼，8場演出門票全數提前售罄，巴黎場次更因觀眾熱情踴躍而臨時加開座位，整體活動吸引逾3,000人次參與。這部作品歷經三年跨國共製，是臺灣頂尖京崑藝術與法國Haut et Court劇團前衛「全像劇場」（Optical Theatre）美學的深度融合。臺灣戲曲導演彭俊綱與法國導演尤瑞斯・馬修（Joris Mathieu）聯合執導，前者深諳京崑傳統身段與敘事邏輯，後者擅長以科技重塑劇場空間感知。設計師尼古拉斯・布迪耶（Nicolas Boudier）則運用古老的「佩珀爾幻象」（Pepper's Ghost）原理結合現代精密光源技術，在舞台上打造出虛實交錯的「巨鏡」空間，讓傳統的唱念做打被賦予科幻般的魔幻色彩。在聽覺層次上，臺灣知名作曲家王乙聿為本劇全新創作音樂，以傳統戲曲聲腔為骨幹，融合西方樂理與傳統樂器音場設計，創造出既有傳統底蘊又具現代感的聲音敘事。每段旋律與場上演出同步律動，形成獨特的「聽覺影像」，觀眾不僅「看到」角色的內心，更能「聽見」靈魂的震動。視覺與聽覺的雙重跨界，共同構築出一場東西交融的完美協奏。創作團隊巧妙地將火焰山的灼熱與焦慮延伸至當代語境——那熊熊燃燒、遮天蔽日的火焰，不只是神話中的試煉，更是一面映照現實世界的鏡子：氣候的失序、生態的崩裂、無數因衝突與災難而流離失所的生命。鐵扇公主失去孩子的錐心之痛，在此成為全人類面對失去與傷痛時最深沉的共鳴——那是一種超越文化、跨越時代，呼喚和解與守護的母性力量。傳統神話在此被賦予了全新的人文主義視野，是一部能跨越年齡層、引發親子共鳴的哲學佳作。本次演出特別安排雙卡司華麗登場，鐵扇公主由演出經驗豐富的梅派青衣劉珈后與青春亮眼的青年旦角謝樂分別詮釋，一個端莊穩重，一個活潑靈動，兩人在角色詮釋上各有獨到用心；美猴王則由功夫精湛的武丑王詠增、魏伯丞擔綱，搭配演員陳冠丞、黃家成的靈活身手串接，完整呈現傳統戲曲紮實的功底內涵。演員們在施展傳統京劇身段的同時，與法國虛擬人像共用舞台，在跨國共製的劇場宇宙中，以傳統戲曲的功底賦予科技溫度，結合在法國的巡演經驗，讓古典與未來在同一個舞台上共同呼吸。