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記憶體行情持續升溫，南亞科今（21）日召開股東會，總經理李培瑛表示，在人工智慧應用帶動下，客戶目前積極搶貨，記憶體供不應求的情況預估將延續到2027年底，2028年整體供需仍可能維持吃緊。南亞科董事長鄒明仁指出，AI需求爆發正在改變記憶體產業結構，過去記憶體市場常被視為景氣循環波動劇烈的產業，但現在已逐漸轉向較健康、穩健的結構性成長。李培瑛表示，AI應用帶來剛性需求，客戶對產能需求明顯升高，甚至主動洽談長約，希望提前鎖定貨源與價格，目前合約期限最長已達3年。這也反映市場對未來缺貨的預期升高，記憶體報價與產能利用率仍有支撐。供給端也讓行情更緊，鄒明仁分析，國際主要記憶體供應商自去年起陸續調整產能配置，優先把資源投入高頻寬記憶體與高容量DDR5等高階產品，同時逐步減少或停止供應DDR4、LPDDR4等傳統產品，使市場供需失衡進一步擴大，也帶動價格走揚。南亞科受惠記憶體市況回溫與高階產品需求強勁，去年稅後淨利26億元，每股純益2.13元，由虧轉盈，今年首季更是大爆發，單季每股賺8.41元，創歷史新高。南亞科董事會也決議調升2026年資本支出預算，金額超過520億元，將用於先進記憶體製程廠務設施、生產設備，以及5A新廠擴建。依規劃，5A新廠預計2027年第一季開始裝機，並於同年下半年進入量產。