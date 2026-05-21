台灣多家醫美診所爆出針孔偷拍案，引發全民震驚。日本近日也爆出類似事件，一名男護理師涉嫌在診所內裝設針孔攝影機偷拍，遭逮後坦言「想看女性裸體」，多名女性受害。
據日媒朝日新聞報導，神奈川縣警金澤署20日逮捕一名40歲的男護理師桑高秀輔，他涉嫌在任職的診所內，裝設針孔攝影機，偷拍2名正在接受全身除毛療程的女性。
警方調查，桑高秀輔涉嫌在今年1月10日下午2時20分至3時45分左右，在川崎市川崎區的診所內，偷拍一名正接受全身除毛的22歲上班族女性；隨後又於2月17日上午9時30分至10時20分左右，在同一醫療法人經營、位於橫濱市金澤區的診所內，以相同手法偷拍另一名接受療程的19歲女性。
桑高秀輔被逮捕後已坦承犯行，供稱「因為想看女性的裸體」。
警方搜查桑高秀輔的住處及診所等相關地點後，共扣押了時鐘型、紙杯蓋型等7種款式的微型相機，總計10件。警方研判他長期利用這些隱藏式攝影機偷拍，正在追查相機的入手管道。
警方從嫌犯住處扣押電腦，並發現裡面存有多部偷拍影片，甚至清晰錄下了「手動開啟相機開關」，以及療程結束後「關閉開關」的完整犯罪過程。警方表示，除了目前查獲的2起案件外，影片中還拍到了另外約10名受害者，正積極擴大偵辦。
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警方調查，桑高秀輔涉嫌在今年1月10日下午2時20分至3時45分左右，在川崎市川崎區的診所內，偷拍一名正接受全身除毛的22歲上班族女性；隨後又於2月17日上午9時30分至10時20分左右，在同一醫療法人經營、位於橫濱市金澤區的診所內，以相同手法偷拍另一名接受療程的19歲女性。
桑高秀輔被逮捕後已坦承犯行，供稱「因為想看女性的裸體」。
警方搜查桑高秀輔的住處及診所等相關地點後，共扣押了時鐘型、紙杯蓋型等7種款式的微型相機，總計10件。警方研判他長期利用這些隱藏式攝影機偷拍，正在追查相機的入手管道。
警方從嫌犯住處扣押電腦，並發現裡面存有多部偷拍影片，甚至清晰錄下了「手動開啟相機開關」，以及療程結束後「關閉開關」的完整犯罪過程。警方表示，除了目前查獲的2起案件外，影片中還拍到了另外約10名受害者，正積極擴大偵辦。
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