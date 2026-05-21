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▲林志玲去年曾赴坎城影展出席活動，在參與大型國際影展上是有經驗的。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

▲五月天阿信曾經當了3年的公視董事，卻因缺席率高到超過一半，只做了一任。（圖／翻攝自五月天阿信臉書）

文化內容策進院（文策院）延攬林志玲於6月底加入成為新任董事，從5月12日消息傳出到今（21）日她在臉書發文宣布婉謝，只有短短9天。不少網友拿她曾在中國國慶時轉發相關貼文來抨擊，她在最新聲明中表示：「為了避免更多非事實的揣測及誤解，我決定不承接文策院董事一職。」藝人跨足公眾事務不易，過去「五月天」阿信曾任公視董事，3年內缺席率超過一半，做完一屆就沒再續。5月12日傳出林志玲宣告將成為文策院新董事，當時被期許透過專業領域的實踐經驗與國際觀察，深化台灣內容的國際布局、推展全球市場。不料才剛確認就有網友激烈抨擊，認為林志玲過去曾發布中國國慶相關貼文，立場有爭議，也有人質疑她的專業表現究竟何在？9天後她自己主動為風波畫下句點，從她和阿信的例子，看得出藝人參與公部門事務，確實有很多關卡。一向給人溫婉形象、如鄰家姐姐的林志玲，竟因立場被質疑，陸委會副主委梁文傑曾緩頰：「林志玲也被黃安舉報過是台獨分子，在林志玲跟黃安之間，大部分人應該會選擇站在她這邊吧。」周玉蔻則發文諷刺稱她擔任文策院董事，是文化部長李遠寫信召喚回台的酬庸。文策院董事長王時思看法是，如果一個人願意用行動證明自己對台灣的付出，應該保留讓更多人加入這個產業隊伍的可能性。王時思認為林志玲過去在中國發展時的一些發言，其實反映許多台灣影視工作者長期面對的現實困境，肯定她確實具有國際能見度，希望若有合適機會可以善用她的專業與影響力。林志玲不只在華人區有高知名度，她擔任主角之一的《赤壁》系列，日本票房破百億日圓，至今還是華人電影在當地的最佳成績，專業上的成就應也無庸置疑。藝人參與公眾事務，並沒有想像中簡單，林志玲擔任文策院董事最終未能實現，「五月天」主唱阿信到曾在2013-2016年擔任公視董事，可是媒體曾報導，他在3年董事任期內，缺席超過一半，常常忙於外務，尤其最後一次董事會，都因在中國開演唱會而無法出席，遭諷是「超級吉祥物」，一任之後就沒再被列入董事名單。