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韓流拼盤《K-SPARK IN KAOHSIUNG》將於5月30日在高雄世運主場館盛大登場，集結G-Dragon（GD）、少女時代泰妍（太妍）、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii等韓星卡司，話題連日延燒，身為主辦單位寬魚國際執行長的邱瓈寬（寬姐）近來更全面進入「備戰模式」，為了演唱會連續多日睡不好，從硬體舞台、觀眾動線到螢幕畫面細節全都親自盯場確認。寬魚國際也同步公告2026年第一季財報，稅後純益達1.04億元，《K-SPARK IN KAOHSIUNG》後續效應備受關注。《K-SPARK IN KAOHSIUNG》把GD、泰妍請到高雄表演，話題連日延燒，主辦寬魚國際同步傳出捷報，日前公告2026年第一季財報，稅後純益達1.04億元，較去年同期大幅成長2621.7%，每股稅後盈餘（EPS）0.91元，雙雙創下單季歷史新高，市場也預估《K-SPARK》演唱會效應帶動下，第二季營運表現可望持續攀峰。《K-SPARK》確定高雄開唱後，黃牛早在售票日前就開放粉絲預購，慘被主辦打臉並報警抓人，寬姐也表示，這次售票過程中，最希望做到的就是讓真正想看演唱會的粉絲，有機會用原價買到票。她坦言，這段時間看到很多秒殺、黃牛與詐騙亂象，心裡其實很不好受，「每一種行業我都尊重，但做詐騙、做黃牛，真的很不好」。她也特別說明，本次售票系統取消ATM付款機制，就是希望減少惡意卡位狀況，「系統沒有成交就不能占位子，不要票就會立刻退回系統。」而所有未完成付款、退票與整理後的票券，也將統一於5月23日中午12點最後一輪釋出，包含部分視線不良區座位，都會一次開放，希望讓還沒買到票的觀眾，有機會原價入場。寬姐強調，主辦單位從來沒有私下加價售票，也沒有任何所謂的「拍照環節」、「特殊福利票」，呼籲歌迷不要輕信網路上來路不明的資訊與廣告，「根本沒有那些號碼，也沒有那些方案，哪來的死詐騙！」她直言，近期看到許多假帳號與假訊息，已經影響到粉絲權益，因此特別出面澄清，希望大家相信自己的判斷，只透過正式售票管道購票。她也再次喊話：「這是一場非常有誠意的演唱會。」不僅5組藝人GD、泰妍、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii的演出內容誠意十足，主辦單位也投入大量心力籌備，並透露團隊早在演出前半個月就已進場搭台，目前舞台基礎工程幾乎完成，每天都持續追加進度，只希望讓觀眾看到最完整的演出。談到近期《K-SPARK》澳門場發生觀眾拉椅子爭執事件，寬姐則表示，高雄市政府這次對場館規範與安全管理相當完善，「高雄不可能發生這種事。」主辦單位已做好完整動線、安全與疏散規劃，也提醒觀眾南部天氣炎熱，記得做好防曬、注意安全，並再次呼籲還沒買到票的觀眾，把握5月23日中午12點最後釋票機會。